グローバルボーカルグループ・JO1が、結成2周年を記念した企画『JO1&JAM 2nd Birthday Party』(“JAM”はファンネーム)を、JO1公式YouTubeチャンネルにて12日に開催。その中で、初の主演ドラマ『ショート・プログラム』(Amazon Prime Video)の配信と、ドキュメンタリー映画「JO1 The MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」の全国公開がサプライズ発表された。

【写真】主演ドラマとドキュメンタリー映画が決定したJO1

ドラマ『ショート・プログラム』は、あだち充原作の1話読切の同名短編集を初めて実写化。JO1メンバー11名全員が主演を務め、あだちならではの青春感や切なさがふんだんに注ぎ込まれた作品集を、世代を超えて、現代に生きる人々にも共感・共鳴できる作品として描いていく。

メンバーの川尻蓮は、「見てくださる人に楽しんでもらえるようなものを作れるように試行錯誤した過程が僕たちにとっても実りあるものになったのではないかなと思います。未熟な点も沢山あるかと思いますが、楽しんで頂けると嬉しいです」とコメント。川西拓実は、「いつか挑戦してみたいと思っていた演技をまさか、JO1のメンバー全員で出来ることにまず、とても嬉しい気持ちでいっぱいです」と語り、「慣れない事ばかりで辿々しい姿があるかもしれませんが、今出せる全てを出しました」とメッセージを寄せた。

一方、映画「JO1 The MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」は、世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期からの2年間を余すことなく映し出すドキュメンタリー。未完成の11人、そしてJAMと共に紡がれる、“今まで”と“これから”が描かれる。

12月15日には、5枚目となるシングル「WANDERING」(ワンダリング)の発売を控え、12月25日からは、結成以来過去最大となる展覧会「JO1 EXHIBITION in Gallery AaMo」が東京ドームシティ Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)にて開催されるなど、さらなる盛り上がりを見せるJO1の新たな挑戦に注目だ。

ドラマ『ショート・プログラム』はAmazon Prime Videoにて2022年3月1日独占配信開始。ドキュメンタリー映画「JO1 The MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」は2022年3月11日より全国公開。