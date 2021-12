【今週スタートの海外ドラマ】『アメホラ』スピンオフ、『殺人を無罪にする方法』最終章がついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はパンデミックの影響で撮影が遅れていたNetflixオリジナルシリーズ『ウィッチャー』、英国の大ヒットシリーズ『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』、シーズン8への更新も決定済みの『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』といった人気作品の最新シーズンが日本初上陸となる。お見逃しなく!

■12月13日(月)

『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』シーズン6(WOWOWプラス)

警察内部の汚職事件を描き、 10年ぶりに放送局の最高視聴率を塗り替える大ヒット作となった緊迫のサスペンスドラマの最新シーズンが、WOWOWプラスにて日本最速放送。

警察の汚職を捜査するAC-12は、ジャーナリストのゲイル・ヴェラの死をめぐる殺人事件の捜査を指揮しているジョアン・デビッドソン警部の情報を得た。彼女は容疑者を逮捕するために武装した護送車をわざと迂回させたというのだ。捜査を始めたAC-12の面々はこれまでで最も謎めいた敵に直面していることにすぐに気がつく。 果たしてデヴィッドソン警部は、第4の男Hの指示を受けているのか?

■12月14日(火)

『ジ・オフィス』シーズン6(Hulu)

オフィスを舞台に、勘違い上司のマイケル・スコットと不満だらけの従業員たちのおかしな日々を描く大ヒットコメディシリーズのシーズン6が日本初独占配信。

シーズン6には『アメリカン・ホラー・ストーリー』のキャシー・ベイツ、『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』のクリスチャン・スレイターらがゲストスターとして登場する。

『殺人を無罪にする方法』シーズン6(Netflix)

次々とヒット作や話題作を放つTV界の大物女性プロデューサー、ションダ・ライムズが手がける型破りなサスペンスドラマの最終章。

証拠隠滅や偽造に脅迫、どんな汚い手を使ってでも依頼人を無罪放免に導くその冷淡非道な敏腕弁護士アナリーズという強烈な印象のキャラクターを生み出した本シリーズ。アナリーズを演じるヴィオラ・デイヴィスはその迫真の演技でアフリカ系アメリカ人女性として初の2015年度エミー賞ドラマ部門主演女優賞受賞という快挙を成し遂げた。

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン7(Amazon Prime Video)

米AMCの大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』のスピンオフドラマ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』の最新シーズン。先週にはシーズン8への更新も発表された。

シーズン6の最終話では、アリシアがテディにより核シェルターに閉じ込められた。モーガンとグレイスは原子力潜水艦に乗って避難し、ジューンとジョン・ドリー・シニアは地下の恐ろしい壕に身を潜めていた。また、ヴィクター・ストランドは新シーズンで爆発後に文明を再建するために立ち上がる。

■12月15日(水)

『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』(ディズニープラス)

アンソロジー形式で恐怖の物語を伝える大人気ドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスピンオフがついに上陸! シーズンごとに一つのテーマだったオリジナルとは異なり、オムニバス形式となる1話で一つのホラーストーリーが語られる。

全16話で構成されるシーズン1はホラーの神話を探求する内容となり、シリーズでお馴染みのサラ・ポールソンが1話で監督を務めている。また、本家のキャストがスピンオフにも多数出演! すでにシーズン2への更新も決定済みだ。

■12月16日(木)

『トワイライト・ゾーン』シーズン2(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

SFオムニバス・ドラマのリブート版『トワイライト・ゾーン』のファイナルとなるシーズン2が日本初放送。

シーズン1と同様に、1話完結で綴られる。『GOTHAM/ゴッサム』のモリーナ・バッカリンや『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』のクリストファー・メローニ、『ふたりは最高! ダーマ&グレッグ』のジェナ・エルフマン、『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のデイモン・ウェイアンズ・Jr、『ザット'70s ショー』のトファー・グレイスといった豪華出演者が今シーズンを盛り上げる。

■12月17日(金)

『ウィッチャー』シーズン2(Netflix)

ポーランドの作家アンドレイ・サプコフスキによるダーク・ファンタジー小説を元にしたNetflixのファンタジー大河ドラマの第二章。

モンスター・ハンターとして旅を続ける超人的な力を秘めた凄腕"ウィッチャー"ことリヴィアのゲラルト(ヘンリー・カヴィル)が、陰謀と策略が渦巻く戦国の世界で己の居場所を求めて戦う姿と数奇な運命を描く。

新シーズンにはアッジョア・アンドー(『ブリジャートン家)、キャシー・クレア(『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』)、グレアム・マクダヴィッシュ(『アウトランダー』)、ケヴィン・ドイル(『ダウントン・アビー』)、サイモン・キャロウ(『アウトランダー』)、クリス・フルトン(『ブリジャートン家』)らが新キャストとして加わることが判明している。

『With Love(原題)』(Amazon Prime Video)

『ママと恋に落ちるまで』や『ワンデイ -家族のうた-』で知られるグロリア・カルデロン・ケレットが手掛けるロマンティックコメディ。

ホリデーシーズンを舞台に、愛と人生の目的を探す二人の兄妹リリーとホルヘの日常が描かれる。主演の二人に扮するのはエメロード・トビア(『シャドウハンター: The Mortal Instruments』)とマーク・インデリカート(『アグリー・べティ』)。その他の出演者はコンスタンス・マリー(『スイッチ 〜運命のいたずら〜』)、アンドレ・ロヨ(『Empire 成功の代償』)ら。

『ある結婚の風景』(U-NEXT)

スウェーデンの名匠イングマール・ベルイマン監督による同名ドラマをリメイクしたHBOオリジナルシリーズが、12月17日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信!

最初の頃は、すべてが新鮮でとにかく幸せだった。でも次第にあらゆることで傷つくと分かってくる――。TVドラマでありながら、まるで1本の長編映画のように紡がれた現代の夫婦の物語。

ニューヨークの名門ジュリアード学院の演劇科時代から20年来の友人であるオスカー・アイザックとジェシカ・チャステインの共演にも注目だ。

■12月18日(土)

『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2(BS11)

1987年から2000年まで続いた『主任警部モース』に登場したモースの右腕だったルイスが主人公となるスピンオフの第二章。

モースの精神を受け継いだルイス警部と高学歴にもかかわらず昇進レースから遅れを取るハサウェイ刑事が共に事件を捜査していくことで互いに高め合い、またチームとしても団結していく姿を描く。

『探偵ミス・フィッシャー〜華麗なる事件簿〜』(LaLa TV)

オーストラリア発のミステリードラマがLaLa TVで日本初放送! シーズン3までの放送が予定されている。

1920年代のオーストラリアを舞台に、鮮やかに事件を解決するエレガントな探偵ミス・フィッシャーの活躍を描く。主人公のミス・フィッシャーを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』シーズン6にレディ・クレイン役で出演していたエシー・デイヴィス。本作では、オーストラリア映画テレビ芸術アカデミー賞にて見事コスチュームデザイン賞も獲得したファッショナブルな衣装に身を包み、茶目っ気溢れる演技を披露している。

『侵入者〜暴かれる夫婦の秘密』(AXNミステリー)

2021年Channel5でローンチしたサイコスリラーシリーズ。

裕福で高飛車なリベラル派の夫婦レベッカとサムは、海岸沿いの豪華な家でのどかな生活を送っていた。ある夜、二人の少年が家に侵入したことで、その楽園は崩れ去ることに。怒りに駆られたサムは、侵入者の一人を殺してしまう。正当防衛ではなく、殺害したことに気づいた夫婦は、警察が到着する前に隠蔽を図る。最初は嘘をつき通したように見えたが、捜査が進むうちに彼らの隠蔽工作は崩れていく......。

『埋もれる殺意〜30年目の贖罪〜』(WOWOWプライム)

緻密なストーリーで話題となった人気シリーズ第4弾が日本初放送。すでに続く第5シーズンの制作も決まっている。

ロンドン東部の廃棄物処理場で冷凍された頭部と手のない遺体が見つかる。捜査の結果、遺体は30年前のものと分かり、容疑者として浮上したのは30年前に警察学校を卒業したばかりの訓練生4人。それぞれ違う道を歩んでおり記憶も曖昧だと言う彼らを、ビショップ署の警部キャシーの長年の勘と粘り強い捜査で切り崩していくが――。

キャシー・スチュアート役で主演するニコラ・ウォーカー(『ザ・スプリット 離婚弁護士』)は惜しくもこの第4シーズンを最後に、本シリーズを去ることに。キャシーの相棒、サニル・"サニー"・カーン役はお馴染みのサンジーヴ・バスカー(『ミラクル・ニール!』)が演じ、この名コンビのファンには見逃せないシーズンに仕上がっている。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』シーズン6 (C)WPLOD6 Ltd. MMXX

『ジ・オフィス』シーズン6© 2009 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC.All Rights Reserved.

『殺人を無罪にする方法』© 2019 Disney/ ABC Television. All rights reserved.

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』©Ryan Green/AMC

『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』© 2021 20th Television. All rights reserved.

『トワイライト・ゾーン』シーズン2©CBS Interactive. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『ウィッチャー』シーズン2は12月17日(金)より独占配信スタート

『ある結婚の風景』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2© ITV Studios Limited 2007 All rights reserved

『探偵ミス・フィッシャー〜華麗なる事件簿〜』©Every Cloud Productions & All3Media International 2011

『侵入者〜暴かれる夫婦の秘密』© Clapperboard Studios Limited 2020

『埋もれる殺意〜30年目の贖罪〜』Copyright Mainstreet Pictures LTD