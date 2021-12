12日、グローバルボーイズグループJO1とJAM(ファンネーム)結成2周年を記念した「JO1&JAM 2nd BirthdayParty」が開催され、メンバー11人全員が主人公となる初の主演ドラマ「ショート・プログラム」の配信と、デビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』−GO to the TOP−』の全国公開が決定したことがサプライズで発表された。

オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」を勝ち抜いて結成された11人組のJO1。この日のパーティーには、大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨の10人が参加した。

メンバー全員が主人公となるドラマ「ショート・プログラム」は、2022年3月1日より Amazon Prime Video にて独占配信される。原作は、あだち充による1話読み切りの短編集。あだち作品の特徴である、青春感や切なさがふんだんに注ぎ込まれた作品集を、JO1のメンバー全員が主演を務める。

また劇場版ドキュメンタリー映画として2022年3月11日から全国公開される『JO1 THE MOVIE『未完成』−GO to the TOP−』は、世界の頂点を目指す11人が、静かにそして力強く駆け抜けた2年間の軌跡を活写する。彼らの“今まで”と“これから”がリアルな感情と共に映し出される。

2つのサプライズが発表されると、生配信を見ていたファンからは「震えが止まらない」「すごーい!!」「映画館でJO1が観られるなんて!」と歓喜のコメントが溢れた。與那城は「僕らが初めてドラマの演技に挑戦しました。難しかったですが、いろいろ勉強になりました」と語ると、ドキュメンタリー映画について川尻は「ほぼ毎日というぐらいカメラマンさんが密着してくれました。とても僕らが身近に感じられると思います」と紹介した。

パーティーでは、ジェンガを用いたゲームでのお題挑戦や罰ゲームなど、JO1メンバーの素顔が垣間見える場面も多々あり、ファンであるJAMたちもコメントで熱狂。メンバーがファンの思いを読み上げるなど、双方向でコミュニケーションを取り、温かい時間を過ごした。與那城は「こうやって幸せな時間を過ごせるのはJAMのおかげです」と感謝を述べると「これからも GO TO THE TOP を目指して頑張ります。3年目のJO1もよろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。(磯部正和)