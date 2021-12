恋をすると周りが見えなくなるというが、海外には禁断の相手に恋をしてしまい、暴走してしまった人がいる。

米サウスカロライナ州マートルビーチ警察は、男子生徒にわいせつ行為をしたとして、高校教師の女を逮捕したと、海外ニュースサイト『WISTV』『Law and Crime』などが12月5日までに報じた。

報道によると44歳の教師の女は、スペイン語の代理教員として、同州マートルビーチの高校で働いていたという。11月11日、授業で教壇に立っていた女は、男子生徒Aが他の生徒と動画を撮影しているのを発見。女はAに近づき、Aの腰をつかんで、「愛しているわ」と突然告白。女は自らの胸を両手で持ち上げ、Aの胸付近に押し当てたという。授業中の出来事で、一部始終を目撃した生徒らが、学校の相談係に報告したようだ。

女の行動を問題視した学校側が、警察に通報。警察は捜査を開始した。捜査関係者によると、女はAに対し、不適切な表現を含むメールや、大麻をやろうと持ち掛け女の家に来るよう誘うメールを送信していたことが分かったという。事件発生から約3週間後の12月2日、警察は未成年者に対する不適切な行為やわいせつなど、複数の容疑で女を逮捕した。

女は、おおむね容疑を認めているという。なお、Aは未成年のため、名前、年齢などの情報は公表されていないが、16歳未満と伝えられている。逮捕の知らせを受けて、学校側は女を解雇したと発表。現在、女は保釈金を払って釈放されている。女の裁判は近日中に開かれる予定だ。

このニュースが世界に広がるとネット上では、「最近、変な先生が多いな。子どもが心配だ」「授業中に公開告白? プロポーズの感動シーンを期待したのか」「10代にしてみれば、44歳の女は母親と同じ。告白しても見込み薄」「女はよほど、自分に自信があるな」「生徒に変なことをしたら逮捕される。バカでも分かる」「恋するおばさんほど、怖いものはない」「胸を押し付けたくらいで逮捕はかわいそう」「男子生徒が成人するまで待てばよかったのに」など、様々な声が上がった。

男子高校生に恋心を抱いたとしても、相手は未成年者だ。いい年をした大人が、教師としての立場を忘れ、身勝手な行動をとれば、結局自分に返ってくることになるであろう。

