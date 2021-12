これまでの情報をもとにした、iPhone14シリーズのイメージ画像が制作されました。4つのモデルがすべて横に並べられています。

先日、韓国メディアThe Elecがこれまでになかったディテールで来年のiPhone14シリーズについて報じたばかりです。



The Elecによれば、iPhone14シリーズは6.1インチと6.7インチのiPhone14と、6.1インチと6.7インチのiPhone14 Proの合計4つのモデルで構成されるとのことです。



そのうち、ハイエンドのProモデルにのみパンチホール型自撮りカメラが搭載されるとみられています。なおProモデルのFace IDは、ディスプレイ下に埋め込まれる見通しです。



9TechEleven(@9techeleven)は、The Elecの報道とジョン・プロッサー氏のリーク情報をもとに、iPhone14シリーズのラインナップのイメージ画像を制作し、公開しました。



iPhone 14 Series based on info shared by The Elec corroborating leaks by @jon_prosser

• iPhone 14 Pro with a punch hole LTPO OLED display at 6.1” & 6.7”

• iPhone 14 with a Notch and an OLED display at 6.1” & 6.7”

Check here how it could look like:#Wallpaper by @AR72014 pic.twitter.com/IJKEawiO2t

— 9TechEleven (@9techeleven) December 9, 2021