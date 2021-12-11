Ý¯ºä46¡¦¼é²°°«¡¢Â´¶ÈÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÇÎÞ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¡Ö¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ý¯ºä46¤¬9Æü¡¢10Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢1st¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤«¤é1¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£10Æü¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤Î¼é²°°«¡¢ÅÏÊÕÍü²Ã¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤¬¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é²°¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ°ºä46»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¼é²°°«¡¢ÅÏÊÕÍü²Ã¡¢¿û°æÍ§¹á¡¢ÅÏîµÍýº´¡¡Ý¯ºä46¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¼é²°¤Ï2015Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤Ë²þÌ¾Á°¤ÎÝ°ºä46¡¦°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯10·î22Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢Ý°ºä46»þÂå¤«¤é¤Î6Ç¯È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥Æ¥£¥¢¥é¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼é²°¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯º£²ó¤¬¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÅÏÊÕ¤ËÂ³¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¿û°æÍ§¹á¤¬¹çÎ®¡£Â´¶È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¼é²°¤Ï¡¢Ý°ºä46»þÂå¤«¤é6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¡¢Â´¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¡£2015Ç¯Ý°ºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2021Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î6Ç¯´Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÊâ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éµ¯¤³¤ëÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï»ä¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ý°ºä¤ÈÝ¯ºä¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ë¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ç¤¦¤½¤¬¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¸¤¯Î©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡£»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡£
¡¡¡Ö¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤ÄºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1¤Ä1¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤¹¤Ù¤ÆËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ç¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢µ±¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é»ä¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¿´¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼é²°°«¡×¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Â´¶È¤ò¤¹¤ëÅÏÊÕ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¸å¡¢¿û°æ¡¢¼é²°¡¢ÅÏÊÕ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¿û°æ¤Ï¼é²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°«¤È¥·¥ó¥á¤ÇÝ°¤Î»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°«¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°«¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤È¤«¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Þ¤¿°ìÊâÀè¤Ë¤¢¤ëÇ®¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤«¤é°ì½ï¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¤¯°ì´üÀ¸¤ÎÅÏîµÍýº´¤¬ÅÐ¾ì¡£¿û°æ¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¬ºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤²Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤È¡¢¿û°æ¡¢¼é²°¡¢ÅÏÊÕ¡¢ÅÏîµÍýº´¤Ë¤è¤ëÝ°ºä46»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÄ¶õ¤ÈMARRY¡×¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤òÈäÏª¡£2¶Ê¤È¤â¤ËÝ¯ºä46¤Ø²þÌ¾¸å½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¡¢¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¤Ç¤Ï¼é²°¤ÈÅÏîµ¡¢¿û°æ¤ÈÅÏÊÕ¤¬¶ÊÃæ¤Ç¸ß¤¤¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÝ°ºä46»þÂå¤«¤é¤ÎÅÏÊÕ¤È¼é²°¤Î»Ñ¤òÅê±Æ¡£¶ÊÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï4¿Í¸ß¤¤¤Î¸ª¤òÊú¤¡¢¾Ð´é¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤ÎÝ¯¿§¤ËÅô¤ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÎ©¤Ä¼é²°¤ÈÅÏÊÕ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ë1¶Ê¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÒÀÊ¤¬¡¢¶¦¤Ëº¸±¦¤ØÏÓ¤ò¿¶¤ê°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤¬2¿Í¤Ë°ìÎØ¤Î²Ö¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼é²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¸ß¤¤¤ËÊú¤¤·¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤Ï½ª±é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼é²°¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤Ø¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¡£¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼é²°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï12·î19Æü¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤¬ºÇ¸å¤ÎÍ½Äê¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ý¯ºä46¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×2ÆüÌÜ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
OVERTURE
M1¡§BAN
M2¡§Èþ¤·¤Nervous
M3¡§È¾¿®È¾µ¿
M4¡§¤½¤ì¤¬°¦¤Ê¤Î¤Í
M5¡§¶öÁ³¤ÎÅú¤¨
M6¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¥¥¹
M7¡§»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤
M8¡§Microscope
M9¡§On my way
M10¡§¥½¥Ë¥¢
M11¡§Ìµ¸À¤Î±§Ãè
M12¡§¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Ó¡¼¥ë
M13¡§Dead end
M14¡§¤Ê¤¼¡¡Îø¤ò¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©
M15¡§Buddies
M16¡§Nobody¡Çs fault
M17¡§Î®¤ìÃÆ
EN2¡§ÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦
EN3¡§Ý¯ºä¤Î»í