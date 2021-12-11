Ý¯ºä46¡¦ÅÏÊÕÍü²Ã¡¢ÎÞ¤ÎÂ´¶ÈÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ý¯ºä46¤¬9Æü¡¢10Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢1st¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤«¤é1¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£10Æü¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤Î¼é²°°«¡¢ÅÏÊÕÍü²Ã¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤¬¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ°ºä46»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÅÏÊÕÍü²Ã¡¢¼é²°°«¡¢¿û°æÍ§¹á¡¢ÅÏîµÍýº´¡¡Ý¯ºä46¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2015Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤Ë²þÌ¾Á°¤ÎÝ°ºä46¡¦°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯10·î22Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ý°ºä46»þÂå¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò²óÁÛ¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÅÏÊÕ¡£Çò¤¤²ÖÎØ¤òÉÕ¤±¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÆ±¸ø±é¤Ç¶¦¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¼é²°¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¿û°æÍ§¹á¤¬¹çÎ®¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¼é²°¤ËÂ³¤¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÂ´¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ý°ºä46²ÃÆþÅö»þ¤Ï20ºÐ¤Ç¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÏËèÆü¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤â¿·Á¯¤Ç¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËèÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿²Å¾¤ó¤ÇÀ±¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿Æü¡¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ì¼ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ê¤É¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖÝ°ºä46¡¢Ý¯ºä46¤Ç»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤Î¤ó¤Ó¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö6Ç¯´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ý°ºä46¡¢Ý¯ºä46¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û°æ¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú²°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿û°æ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ú¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÏÊÕ¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿û°æ¡¢¼é²°¡¢ÅÏÊÕ¡¢ÅÏîµÍýº´¤Ë¤è¤ëÝ°ºä46»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÄ¶õ¤ÈMARRY¡×¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤òÈäÏª¡£2¶Ê¤È¤â¤ËÝ¯ºä46¤Ø²þÌ¾¸å½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¤Ï2017Ç¯°ÊÍè¡¢¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë°ì´üÀ¸¤È¤·¤ÆÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¶ÊÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤ÂÀ×¡×¤Ç¤Ï¼é²°¤ÈÅÏîµÍýº´¡¢¿û°æ¤ÈÅÏÊÕ¤¬¶ÊÃæ¤Ç¤¿¤¬¤¤¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÝ°ºä46»þÂå¤«¤é¤ÎÅÏÊÕ¤È¼é²°¤Î»Ñ¤òÅê±Æ¡£²Î¤¤½ª¤¨¤¿4¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Î¸ª¤òÊú¤¡¢¾Ð´é¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤ÎÝ¯¿§¤ËÅô¤ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÎ©¤Ä¼é²°¤ÈÅÏÊÕ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ë1¶Ê¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÒÀÊ¤¬¡¢¶¦¤Ëº¸±¦¤ØÏÓ¤ò¿¶¤ê°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤¬2¿Í¤Ë°ìÎØ¤Î²Ö¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¸ß¤¤¤ËÊú¤¤·¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ø±é¤Ï½ª±é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼é²°¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤Ø¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¡£¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï12·î19Æü¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤¬ºÇ¸å¤ÎÍ½Äê¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ý¯ºä46¡Ö1st YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×2ÆüÌÜ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
OVERTURE
M1¡§BAN
M2¡§Èþ¤·¤Nervous
M3¡§È¾¿®È¾µ¿
M4¡§¤½¤ì¤¬°¦¤Ê¤Î¤Í
M5¡§¶öÁ³¤ÎÅú¤¨
M6¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¥¥¹
M7¡§»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤
M8¡§Microscope
M9¡§On my way
M10¡§¥½¥Ë¥¢
M11¡§Ìµ¸À¤Î±§Ãè
M12¡§¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Ó¡¼¥ë
M13¡§Dead end
M14¡§¤Ê¤¼¡¡Îø¤ò¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©
M15¡§Buddies
M16¡§Nobody¡Çs fault
M17¡§Î®¤ìÃÆ
EN2¡§ÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦
EN3¡§Ý¯ºä¤Î»í