The Game Awards 2021にて、『Among Us』のVR版『Among Us VR』が発表された。発売時期は不明だがPlayStation VR、Meta Quest 2(Oculus Quest 2)、Steamに対応するようだ。

Task List:

✅submit scan

✅empty garba -- wait what was that

✅SCREAM

✅survive in VR

