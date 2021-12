『デクスター』続編やドラマ版『チャイルド・プレイ』、リブート版『4400』など注目作が日本上陸！

2022年も「Huluプレミア」に注目すべき作品が続々と登場! 豪華かつ最強ラインナップを一挙紹介!

33年の時を経て明かされるチャッキーの過去

つい先日、シーズン2の製作決定が発表されたドラマシリーズ『Chucky(原題)』シーズン1が、2022年初夏に配信決定!

連続殺人鬼チャールズ・リー・レイの魂が乗り移った殺人人形チャッキーは、映画『チャイルド・プレイ』(1988)に初登場するや、世界のみならず日本でも熱狂的なファンを獲得。計7作品が製作される一大フランチャイズに。

ドラマシリーズでは、新たな親友となった少年ジェイクを傷つける者たちをターゲットに大暴れするチャッキー...。さらに、彼が《初めて犯した殺人》をはじめ、長年のファンも興味津々だった《チャッキーの知られざる過去》もついに明かされる。

デクスターが迎える壮絶な新章

米Showtimeが手掛けた人気シリーズ『デクスター』の最新作『Dexter:New Blood(原題)』も、2022年3月より字幕・吹替版で配信開始!

善良な警察官でありながらも連続殺人に手を染め、ラストでは忽然と姿を消した主人公デクスター。最新作では名前を変え、田舎町で暮らしていることが判明! ところが、新たな人生を謳歌していた矢先、密接かつ閉鎖されたコミュニティーの中で再び《殺人鬼としての過去》、さらに《新たな敵》と対峙せざるを得ない状況に。主演を務めるマイケル・C・ホールをはじめ、義理の妹デボラ役のジェニファー・カーペンター、トリニティ・キラー役のジョン・リスゴーらオリジナル版キャストがカムバック!

話題のSFドラマ

すでにシーズン2の製作も決定している米NBCの新作ドラマ『La Brea(原題)』も、2022年春、字幕・吹替版で日本上陸!

ロサンゼルスの中心地に突如、巨大な穴が出現。大惨事に巻き込まれてしまった人々のサバイバルミステリー。『ナイトシフト 真夜中の救命医』のオーエン・マッケンや『シカゴ P.D.』のジョン・セダ、『グッド・ドクター』ニコラス・ゴンザレスら出演。アメリカにおける18〜49歳の視聴者数が秋ドラマNo.1を記録した話題作。

『ジャスティス 彼らの選択』

2022年1月18日(火)より配信/字幕・吹替

正義を超えた復讐の是非を問う、ブラジル発のドラマシリーズ。7年前の同じ夜に逮捕された年齢も経歴も異なる男女4人。刑期を終え、さまざまな思いを胸に社会へ戻った彼らの心の葛藤、狭い街で交錯する各々のストーリーとは?

リブート版『4400 未知からの生還者』

2022年春/字幕・吹替

2004年から4シーズンにわたって放送されたSFドラマ『4400 未知からの生還者』が米CWでリブート。過去100年にわたり忽然と姿を消した4400人の人々。彼らは2021年、歳も取らず、何が起きたかもわからず、記憶をなくした状態で突如デトロイトに戻ってきた...!?

『The Bite(原題)』

2022年/字幕・吹替

死をもたらす新種のウィルスが蔓延るニューヨークで繰り広げられる、全6話となるソンビ・ブラックコメディ。『グッド・ワイフ』を手掛けたロバート&ミシェル・キング夫妻がクリエイターとして参加し、トニー賞を6回受賞したオードラ・マクドナルドと、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のテイラー・シリングが主演を務める。

『Made for Love(原題)』

2022年/字幕・吹替

アリッサ・ナッティングの同名小説を基に映像化した、米HBO Maxによるダークでシニカルなコメディ。IT企業の億万長者である夫との息苦しい結婚生活から逃げ出そうとした30代の妻ヘイゼル。しかし彼女の脳には、感情を監視する装置が埋め込まれていた。

『Evil(原題)』

2022年/字幕・吹替

『グッド・ワイフ』のロバート&ミシェル・キング夫妻が製作総指揮を担当。懐疑的な心理学者クリステンと、修行中の神父デイビッドが、奇跡や悪魔憑きなど科学では説明できない超自然的な事件を調査していく、ダークかつ捻りの効いた新感覚サイコロジカルミステリードラマ。シーズン3までの製作が決定している。

『Why Women Kill(原題)』

2022年/字幕・吹替

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のルーシー・リュー、『ワンス・アポン・ア・タイム』のジニファー・グッドウィン、『キリング・イヴ/Killing Eve』のカービー・ハウエル=バプティストらが出演するダーク・コメディ。1960年代、1980年代、現代と3代にわたり同じ豪邸に住む3人の女性たち。夫が浮気していることを知った彼女たちは、やがて殺人衝動に駆られ...。

『Vis a Vis: El Oasis(原題)』

2022年春/字幕・吹替

女子刑務所内の壮絶な駆け引きサバイバルを描くスペイン発の『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』の続編。刑務所を出てから数年後、主人公マカレナは囚人仲間だったスレマと合流し、麻薬密売人の娘から2000万ドルのティアラを盗もうとするが、計画はすぐさま破綻。目も当てられない事態へと発展していく。

新作の他にも、豪のTVドラマの歴史を塗り替えた『ウェントワース女子刑務所』のファイナルシーズンが2022年2月15日(火)より配信される他、『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』のシーズン2&3、『アウトランダー』シーズン6など新シーズンも続々と配信予定。

