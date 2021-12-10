¡È´°¥ª¥Á¡ÉÀ£Á°¡¢ÆüÂçÁ°Íý»öÄ¹¤ÎÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¡¡°ìÅ¾¡¢Ã¦ÀÇÍÆµ¿Ç§¤á¤ë°Õ¸þ¡¡ÉÂ¼å¤ÎºÊ¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ë¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¡Ê²á¾¯¿½¹ð¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂç³ØÁ°Íý»öÄ¹¤ÎÅÄÃæ±Ñ¼÷ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£·£µ¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂç¶Ú¤ÇÃ¦ÀÇÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££¹·î¤Î¶¯À©ÁÜºº°Ê¹ß¡¢´è¶¯¤ËÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢ºÊ¤ØÁÜºº¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ëà´°¥ª¥ÁáÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£±·î£²£¹Æü¡¢ºÊ¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ£²£°£±£¸Ç¯¡¢£²£°Ç¯¤Ë·×Ìó£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢½êÆÀÀÇÌó£µ£³£°£°Ëü±ß¤òÌÈ¤ì¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸½¶â¤Ï¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¦ÀÇ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¸½¶â¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤³Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëºÊ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÁÜÉô¤Ç¤Ï½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¤Î¶¦ËÅ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¤ÏÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é»ýÉÂ¤¬½Å¾É²½¤·¤ÆÆþ±¡¡£ÆÃÁÜÉô¤âÉÂ¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
£±£°ÆüÉÕ¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉÂ¼å¤ÎºÊ¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢¡ÖºÊ¤¬¶¦ËÅ¤ËÌä¤ï¤ì¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¶â£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î°åÎÅË¡¿Í¡Ö¶Ó½¨²ñ¡×¤ÎÁ°Íý»öÄ¹¡¢äØËÜ²íÌ¦Èï¹ð¡Ê£¶£±¡Ë¡áÇØÇ¤ºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤«¤éÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤äºÆÇ¤½Ë¤¤¤È¤·¤Æ·×£·£µ£°£°Ëü±ß¢¦¶âÂô»Ô¤Î·úÀß¶È¼Ô¤¬ÆüÂç¸µÍý»ö¡¢°æ¥Î¸ýÃéÃËÈï¹ð¡Ê£¶£´¡Ë¡áÆ±¡á¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó£³£°£°£°Ëü±ß¢¦ÂçºåÉÜ¤ÎÀß·×²ñ¼Ò¤¬£±£°£°£°Ëü±ß¢¦°æ¥Î¸ýÈï¹ð¤¬¥ê¥Ù¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇÌó£³£°£°Ëü±ß¡½¤Ê¤É¡£ÆÃÁÜÉô¤Ï´Ø·¸Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¡¢¸½¶â£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£