¿·¾±¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¡Ö²¼¥Í¥¿¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÈÊÑ²½µå¤¹¤®¤ë¥Õ¥§¥Á¡É¤ò¹ðÇò
¥×¥íÌîµå¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å£±£±¡¦£°¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
·¿ÇË¤ê¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ê¿Í¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤ÏÃ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£ËÁÆ¬¤ÇÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê£µ£°¡Ë¤«¤é¡ÖÈÖÁÈ½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¼¥Í¥¿¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÈµåÃÄ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ì¤Ë¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢²¼¥Í¥¿¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¿·¾±¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤Î¿·¾±¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¡Ë¤½¤ÎÁØ¤âºî¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤è¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¡Êºå¿À¤Î¼ã¼ê»þÂå¡Ë¤Î¿·¾±¤µ¤ó¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤ÀÌµ¹¤¤Ê´¶¤¸¤¬»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥¨¥í¥¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÁêÀÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤È¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤È²¹Àô¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡ª¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½÷¤Î»ÒÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Î¤è¡ª¡¡¤À¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤À¤â¤ó¡¢½÷¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡Ê£²£³¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦½÷¤Î¿Í¤¬¿·¾±¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À½÷¤À¤Í¡£º£ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡££·¿Í¤Î»Ò¤Ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë²£Àî¾°Î´¡Ê£²£·¡Ë¤«¤é¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¿¬ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Í¤¨¡Ä£Á¥À¥Ã¥·¥å¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡£¤Ç¤«¤¤¤Î¥À¥á¤Ê¤Î¡£Âç¤¤¯¤Æ¡¢´ó¤»¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤ë½÷¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ï¡ØÉ¨¤Î¸å¤íÇÉ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÊÑ²½µå¤¹¤®¤ë¥Õ¥§¥Á¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£