¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÄÃ²Ð¡©¤ªÁû¤¬¤»¸µÉ×ºÊ¡¢Î®¤ìÀ±¡¦Âí¾å¿°ìÏº¤È¾®ÎÓÎéÆà¡¡´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¤Ï¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤â¹¥´¶ÅÙ¥¡¼¥×
Î¥º§¸å¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÁû¤¬¤»¸µÉ×ºÊ¡¢Î®¤ìÀ±¤ÎÂí¾å¿°ìÏº¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤¬¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÈ¯³Ð¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÄÃ²Ð¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó£´Ç¯Á°¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¾®ÎÓ¤ÈÊ¿»Ò¤¬Ì©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Âí¾å¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿»Ò¤ÈÂí¾å¤¬ÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÎºÊ¤È¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡È¤â¡¢°¦ºÊ²È¥¥ã¥é¤¬¹â¤¸¤ÆÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤º¹¥´¶ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¿»Ò¤µ¤ó¤È¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡ÈÌ©²ñ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥Ö¥Û¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥í¥°¾å¤Ç¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤ëÂí¾å¤È¾®ÎÓ¤Î¤ªÁû¤¬¤»¸µÉ×ºÊ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë