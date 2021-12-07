¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÍ·³ÔÊÔ¡¡ÀÐ¾åÀÅ¹á¡õÅì»³Æà±û¡õ¼ïºêÆØÈþ¡¢±§¿ñÅ·¸µ¤Î²ÇÌò¤Ë·èÄê
¡¡5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤è¤ê¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡Ê¤¦¤º¤¤¤Æ¤ó¤²¤ó¡Ë¤Î3¿Í¤Î²ÇÌò¤È¤·¤ÆÀÐ¾åÀÅ¹á¡¢Åì»³Æà±û¡¢¼ïºêÆØÈþ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù±§¿ñÅ·¸µ¤Î²Ç¡¢¤Þ¤¤ò¡õ¿ÜËá¡õ¿÷Äá
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤ÎÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡£2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¡¢·à¾ìÈÇ¸ø³«¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤Î¼¡¤Ê¤ëÇ¤Ì³¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Á°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¤¬½Ð±é¡£±§¿ñÅ·¸µ¤ò¾®À¾¹î¹¬¡¢¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦ÂÄÉ±¡Ê¤À¤¡Ë¤òÂô¾ë¤ß¤æ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢Aimer¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»Ä¶Á»¶²Î¡×¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡6Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡£¤Þ¤¤òÌò¤òÀÐ¾å¡¢¿ÜËá¡Ê¤¹¤Þ¡ËÌò¤òÅì»³¡¢¿÷Äá¡Ê¤Ò¤Ê¤Ä¤ë¡ËÌò¤ò¼ïºê¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Þ¤¤òÌò¤ÎÀÐ¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¿ÜËáÌò¤ÎÅì»³¤Ï¡Ö»ä¤âÀº°ìÇÕ¡¢¿ÜËá¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¿÷ÄáÌò¤Î¼ïºê¤Ï¡Ö²Ç»°¿Í´ó¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤ä¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡ãÍ·³ÔÊÔ¡ä¤òºÌ¤ì¤¿¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±§¿ñÅ·¸µÌò¤Î¾®À¾¹î¹¬¤â¡Ö3¿Í¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË23»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ã¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÀÐ¾åÀÅ¹á¡Ê¤Þ¤¤òÌò¡Ë
¡ÖÅ·¸µÍÍ¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¡¢¤Þ¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢ÀÐ¾åÀÅ¹á¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡ãÍ·³ÔÊÔ¡ä¤â¤³¤ì¤«¤é¥É¥ó¥É¥óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¢£Åì»³Æà±û¡Ê¿ÜËáÌò¡Ë
¡ÖÅ·¸µÍÍ¤ÎºÊ¤Î°ì¿Í¡¢¿ÜËá¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Åì»³Æà±û¤Ç¤¹¡ª¡¡ÂÔË¾¤Î¡Èµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÉÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¿ÜËá¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤±§¿ñÅ·¸µÍÍ¤Î¡¢»°¿Í¤ª¤ê¤Þ¤¹²Ç¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¦¿÷Äá¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¼ïùõÆØÈþ¤Ç¤¹¡£²Ç»°¿Í´ó¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤ä¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡ãÍ·³ÔÊÔ¡ä¤òºÌ¤ì¤¿¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×