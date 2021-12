ハロー!プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元メンバー・小片リサが、6日、神奈川・CLUB CITTA’で、1stカバーアルバム『bon voyage!〜risa covers 〜』発売記念イベントをにて開催した。

【写真】元つばきファクトリー・小片リサ ソロデビューアルバム発売イベント開催

本作は小片にとってソロ・デビューCDとなる作品。リリースイベントの中でミニライブが行なわれるのは今回のみということで、会場には平日にも関わらず小片を応援するファン達が駆けつけた。

観客席にライトオレンジの光が灯るなか、ライブは「道」からスタート。森高千里のカバーとなるこの曲を、小片が伸びやかな声で歌い上げる。「今日はたくさんの方々に来てもらえて嬉しいです」という小片の挨拶に会場から拍手が沸き起こった。

2曲目には「雨音はショパンの調べ」。イタリア発の原曲を1984年に小林麻美 with C-POINTがカバーし大ヒットとなったナンバーで、松任谷由実による日本語詞の美しさと、80年代サウンドの懐かしさを残しながら現代風に仕上げたアレンジが小片の歌声にぴったりと合う。

3曲目は「真夜中のドア〜stay with me」。原曲は松原みきのデビュー曲だが、昨年から海外人気が急上昇し、80年代シティ・ポップの世界的リバイバルブームを牽引しているナンバーだ。爽やかながらも技巧的な歌声が光る。

MCでは司会の上々軍団・鈴木啓太との掛け合いで最近盛り上がったエピソードについてもトーク。かねてより『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズのファンとして知られる小片がここでは休日に<庵野秀明展>を見に行った話を明かし、充実している近況を興奮気味に語る。

カバーアルバム『bon voyage!〜 risa covers 〜』については、特に男性ボーカル曲2曲が歌いこむのに苦労したとのこと。寺尾聰カバーの「ルビーの指環」については「女性とは(世界観の)目線が全然ちがう」と語り、レコーディング時には服のポケットに手を入れカタチから入って歌ったという。曲紹介後には、そんな「ルビーの指環」をライブ初披露。

男性ボーカル曲カバーでは小片のボーカルの透明感がさらに際立ち、世界観に入り込んだような憂いの表情も映えた。5 曲目には、こちらも男性ボーカル曲となった「歌うたいのバラッド」。原曲・斉藤和義の素朴で優しい歌詞を丁寧に歌い上げた。

ミニライブもそろそろ終盤にさしかかり、ここで小片リサの新作リリースを祝うゲストが登場。司会の鈴木啓太による紹介で、小片がかつて所属していたつばきファクトリーの面々が12人全員ステージに登場し、観客席からざわめきが起こった。

つばきファクトリー・リーダーの山岸理子がまずは「りさまる、1stアルバムリリースおめでとうございます! 本当にりさまるの歌声は聴いてて心地よくて、癒やしを与えてくれると思うので、これからも皆さんに素敵な歌声を届けてください」とエール。そして新沼希空が「重いわよ」と小片に大きな花束を手渡した。

さらにマイクを渡された岸本ゆめのは「小野瑞歩がアルバムの中で『歌うたいのバラッド』が一番お気に入りらしくて、それで今りさまるが歌ってたのを舞台袖で聴いてて感動で泣いてたんで、そこにもらい泣きしました」と早くも感極まっている様子で熱くアルバムの良さを語る。

「だって『ルビーの指環』とか選曲がまず渋すぎません? めちゃくちゃカッコいいなと思って。私このアルバムの好きなところが1曲目の『真夜中のドア〜stay with me』なんですけど、曲はじめにまずりさまるの歌声が聞こえてくるのが好きすぎて。YouTubeで公開された時テンション上がりすぎてすぐ高評価押して高評価スクショをりさまるに送りました(会場笑)。あと石川セリさんカバーの『SEXY』なんですけど、まだライブで歌ってないですよね? これを生で見るのが楽しみだなって思ってます」岸本のトークに小片も「私よりちゃんとアルバムを紹介してくれている…」と苦笑。ここで小片とつばきファクトリーによる合同での記念撮影も実現した。

つばきファクトリーがステージ袖へとハケたあと、小片リサは会場に向かって「本当にみなさんもびっくりされたと思うんですけど、私もびっくりしました」と一言。「こうやって活動できているのも、みなさんや周りの支えがあるからこそだということを本当にを実感しています。これからも、よろしくお願いします」と、途中涙声に詰まりそうになりながらもこらえてしっかりとした言葉を届けた。

ラストは「Far away」。水越けいこ原曲、谷村新司、堀内孝雄、安倍なつみらがカバーしたことで知られる楽曲のカバーを温かい歌声で歌い上げ、観客への微笑みとともにミニライブを締めくくった。

小片リサのカバーアルバム『bon voyage!〜 risa covers 〜』は12月15日発売。来年1月11日からコンサート「小片リサ 『bon voyage!』」 in COTTON CLUB」を東京・COTTON CLUBで6日間開催する。

■小片リサカバーアルバム『bon voyage!〜 risa covers 〜』

<CD 収録曲>

1.真夜中のドア〜stay with me

2.雨音はショパンの調べ

3.SEXY

4.Far away

5.愛が止まらない〜Turn it Into Love〜 with 譜久村聖

6.ルビーの指環

7.歌うたいのバラッド

8.たそがれマイ・ラブ

9.道

10.いのちの歌

11.ふわり、恋時計

<BD収録(初回生産限定盤のみ)>1.真夜中のドア〜stay with me2.Far away3.雨音はショパンの調べ4.歌うたいのバラッド5.愛が止まらない〜Turn it Into Love〜 with 譜久村聖6.いのちの歌7.Interview8.低温火傷(※特典映像)