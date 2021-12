Amazonスタジオとソニー・ピクチャーズ テレビジョンが、『ザ・ボーイズ』の世界を舞台にした8話構成の新作アニメシリーズ『Diabolical(原題)』を発表した。Amazon Prime Videoで2022年に配信される予定だ。「diabolical」とは英語で「残忍な」、「極悪非道の」、「非常に不愉快な」といった意味である。

『ザ・ボーイズ』主演のカール・アーバンがイベント「CCXP Worlds 2021」でこの新シリーズを発表し、本作に関する情報が少しだけ明らかになった。本作では「『ザ・ボーイズ』の世界のまだ見ぬストーリー」が展開し、オークワフィナ、ガース・エニス、エリオット・グレイザー、イラナ・グレイザー、 エヴァン・ゴールドバーグ、セス・ローゲンらがストーリーを担当するとのことだ。

Here's @karlurban with a special announcement from this weekend's CCXP. Make sure you watch all the way to the end. ? pic.twitter.com/BJOah5AxFz- The Boys (@TheBoysTV) December 6, 2021