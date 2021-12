【今週スタートの海外ドラマ】『エクスパンス』最終章、ネイサン・フィリオン主演ドラマの新シーズンが到着

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はネイサン・フィリオン主演『ザ・ルーキー』の日本初放送となるシーズン2や『エクスパンス 〜巨獣めざめる〜』の最終章がスタートとなる。お見逃しなく!

■12月8日(水)

『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』字幕版(BS10 スターチャンネル)

内部確執かそれともスパイか? 原子力潜水艦を舞台に繰り広げられる緊迫のクライムミステリー。

英国海軍の原子力潜水艦内で起きた殺人事件の捜査を通じて、 地元警察が海軍の闇や国際安全保障問題に繋がる事件の真相を解明していく様をスリリングに描き、英国では今年の新作として最大視聴者数を記録した話題のBBC製作ドラマ。本作のレビューはより。

『Titans/タイタンズ』シーズン3(Netflix)

DCコミックス原作の人気ドラマの第3章。新たな敵レッドフードがゴッサム・シティ破壊を企てるなか、タイタンズはその脅威に立ち向かう。

シーズン3から、『MAD MEN マッドメン』のヴィンセント・カーシーザーが新たなキャストとして登場する。また、シーズンフィナーレの最終話は俳優のチャド・ロウ(『プリティ・リトル・ライアーズ』)が監督を務めている。

『ブラック・ナーシサス』(ディズニープラス)

ルーマー・ゴッデンのベストセラー小説を原作としたシリーズ。全3話でメガホンを執るのは『ガール・オン・ザ・トレイン』や『偽りなき者』などで撮影監督を務めたデンマーク人監督のシャルロッテ・ブルース・クリステンセン。

1934年、英国統治時代のインド。使命に燃えるシスター・クローダ率いる若い修道女たちは、伝道のためヒマラヤのへき地へ向かうが、やがて孤独と病が彼女らをむしばみ、情緒不安定なシスター・ルースが変調をきたす。そして事態は取り返しのつかない悲劇に発展し...。

■12月9日(木)

『ザ・ルーキー』シーズン2

のネイサン・フィリオンが主演を務める痛快ポリスドラマの新シーズンが日本初放送!

妻との離婚後、人生を再出発させようと北東部から西部のロサンゼルスに引っ越したジョン・ノーランはポリスアカデミーを好成績で卒業し、ロサンゼルス市警(LAPD)で新人巡査になる。彼の同期はアジア系のルーシーと、エリート警官の父親を持つジャクソン。三人はそれぞれ指導巡査とコンビを組み、街の治安を守るために奮闘。大きな事件から小さなイザコザまで、警官であることに慣れてきたルーキーたちだが、毎日は緊張の連続だ。

前シーズンで起きた"バイオテロ事件"が解決しないまま、病院でテロリストとノーランら警官隊の間で銃撃戦が発生する。一方、元潜入捜査官ハーパーがノーランの新たな指導係になるが、性格が正反対である二人の波長は合わず...。

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン1〜6(Hulu)

映画などで活躍するリーヴ・シュレイバーと、オスカー俳優ジョン・ヴォイトの競演で話題となった『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』が6シーズン一挙配信。

ハリウッドの乱れたスキャンダルを闇に葬るザ・フィクサー(揉み消し屋)レイ・ドノヴァン。そんな彼が一つだけできないこと、それは----。

■12月10日(金)

Amazon Original『エクスパンス 〜巨獣めざめる〜』シーズン6(Amazon Prime Video)

米Syfyで打ち切られた後、米Amazonに救済されたSFドラマ『エクスパンス 〜巨獣めざめる〜』。ファイナルとなるシーズン6の配信が世界同時スタート。

小惑星帯に人類が進出した200年後の未来を舞台に、対立していた地球と火星、小惑星帯の人々が団結し、外宇宙からやってきた宇宙生物の脅威に立ち向かうさまが壮大なスケールで描かれる。

『クリスマスを台なしにする方法』シーズン2(Netflix)

南アフリカ共和国製作のクリスマスコメディ。

今年こそ、静かなクリスマスを過したい。家族と反りが合わない厄介者のトゥミ・セロはそう願うものの、思惑通りにはいかない...。セロ家とトワラ家とでクリスマスにお葬式をしなくてはならなくなり、トゥミは罪悪感から準備を手伝うはめに。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』©WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI

Netflixオリジナルズシリーズ『Titans/タイタンズ』シーズン3は12月8日(水)より独占配信スタート

『ブラック・ナーシサス』© 2020 FX Productions, LLC. All rights reserved

『ザ・ルーキー』シーズン2 (c) 2019 Foxburg Financing 2, LLC and ABC Studios. All Rights Reserved.

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』©2013 CBS Studios Inc.

Amazon Original『エクスパンス 〜巨獣めざめる〜』シーズン6

Netflixオリジナルシリーズ『クリスマスを台なしにする方法』シーズン2は12月10日(金)より独占配信スタート