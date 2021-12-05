ÄÔ¸µ»á¤¬¸ì¤ë½°±¡ÁªŽ¢ÇÔ°øÁí³çŽ£¤ÈŽ¢°Ý¿·¤Î¶¯¤µŽ£
Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µÉûÂåÉ½¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡Ê»£±Æ¡§¾¾ËÜÁÏ¡Ë
½°±¡Áª¤«¤é1¥«·îÍ¾¤ê¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¤òµö¤·¡¢¶áµ¦¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÀÊ´¬¤µ¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÀô·òÂÀ»á¤ò¿·ÂåÉ½¤ËÁª¤Ó¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¡£ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¿Í¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤í¤¦¤«¡£¸µÉûÂåÉ½¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡Ê61¡Ë¡£Áªµó¤ÎÌó2½µ´Ö¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÔ°øÁí³ç¤ÈÂçºå¤Ë¤ª¤±¤ë°Ý¿·¤Î¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤È¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Îº£¸å¤È¤Ï¡£
¹ñÌ±´¶³Ð¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌîÅÞÂè°ìÅÞÉÂ¡×
¡ÖÁªµó¶è¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ï°Ý¿·¤ÎÎÏ¡£ÈæÎã¤ÇÉü³è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÌîÅÞÂè°ìÅÞÉÂ¡Ù¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¡¢ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤Ï¼«¤é¤ÎÇÔ°ø¤òÃ¼Åª¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Î11·î15Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¡£¡Öº£Æüºþ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤¬Âè1¹æ¤Ç¤¹¡×¤È¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿Ì¾»É¤Ë¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÉûÂåÉ½¡¢Æ±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢¹çÂåÉ½¤Ê¤É¤Î¸ª½ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë°Ý¿·¤Î¶¯¤µ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡ÖÌîÅÞÂè°ìÅÞÉÂ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡Ö°ì¤Ä¤Ï¹ñÌ±´¶³Ð¤È¤Î¤º¤ì¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï¤¹¤°¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¤«¤éÍ¿ÌîÅÞÇìÃç¤Î¹ñ²ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë·òÁ´¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯¼£¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÉûÂåÉ½¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡£À¯¸¢¸òÂå¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Éé¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Í¸¢¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ø²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ù¤ÈÉ¡Çò¤ß¡¢¸½¼ÂÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤Ó¤È¤Î°Õ¼±¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Î·Ç¤²¤ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌò³ä¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Î°Ý¿·Åª¤Ê¼çÄ¥¨¡¨¡´ûÆÀ¸¢±×¤ò»Øº¹¤·¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÅ¨¤À¡Ù¤ÈÁþ°¤Ë¶á¤¤ÂÐÎ©¤òÀú¤ëÀ¯¼£¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤ÏÂçºå¤Î¡Ê19Áªµó¶èÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡Ë15Áªµó¶è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¡¢ÈæÎã¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂçºå¤ÈÊ¼¸Ë¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¾å²ó¤ë¥È¥Ã¥×¡¢Â¾¤Î4ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£Á´¹ñ¤Ç·×805ËüÉ¼¤ò¼è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤ÎÁ´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ë°Ý¿·¤È¤¤¤¦ÀªÎÏ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢º£¸å¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Ç°Ý¿·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ä´ûÆÀ¸¢±×¹¶·â¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢¡ØÆó½Å¹ÔÀ¯¤À¡Ù¤ÈÉÂ±¡¤òÄÙ¤·¸¡ººµ¡´Ø¤òÅýÇÑ¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊÑ°Û³ô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ºÂ¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀ¯¼£¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¸øÅª¤Ê¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËËÜÍè¤Ï¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µÕ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÀ¯¼£¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¤½¤ì¤ËÇï¼ê³åºÓ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼«¸øÈãÈ½É¼¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼«¸øÈãÈ½É¼¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¶áÇ¯¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÌîÅÞ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤äÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó°Ý¿·¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¤³¤ì¤ò¸À¤¤¡¢ÄÔ¸µ»á¤ÎÃÏ¸µ¡¢Âçºå10¶è¤Î³¹Æ¬¤Ç¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÏÎ©·û¡¦ÄÔ¸µ»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é°Ý¿·¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÉ®¼Ô¤â¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢ÄÔ¸µ»á¤ÏÁªµóÀï¤Ç¡Ö¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ81¡ó¤ÎË¡°Æ¤Ë»¿À®¤·À®Î©¤µ¤»¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤äÄ´À°ÎÏ¤òÁÊ¤¨¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢»þÂå¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯»³ºêÂó¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£»³ºê»á¤Î±þ±ç¤ÏÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¤ï¤ê¤ËÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯10·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤¹¤ëÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡ÊÂçºåÉÜ¤ÎJR¹âÄÐ±ØÁ°¡£»£±Æ¡§¾¾ËÜÁÏ¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÁíÍý¤äÍ¿ÅÞ¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°ÂÊÝË¡À©¤Ç·ã¤·¤¯µÄÏÀ¤·¤¿ÃæÃ«¸µ¡¦¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤ÏNPOµÄÏ¢¤Ç°ì½ï¤Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ²ñ¤ÇÁêÅöºÙ¤«¤¯µÍ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ËÜÍè¤ÎÎ©Ë¡ÉÜ¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ØÎÉ¤¤¤³¤È¤ÏÅÞ¤òÄ¶¤¨»¿À®¡£¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ù¡ÊÄÔ¸µ»á¤¬Áªµó¤Ç·Ç¤²¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç°åÎÅ¤¬É¯Ç÷¤·´Ç¸î»Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÎ©·û¤¬°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ç¼ÁÌä¡¦Äó°Æ¤·¤ÆÇÉ¸¯¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼Â¾ð¤òÃÎ¤é¤º¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á°Ý¿·¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ØÄÔ¸µ¤Ï¹ñ²ñ¤Ë¤¤¤ÆÈ¿ÂÐ¤Ð¤«¤ê¡£²¿¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸Ä¿Í¹¶·â¤ò¤¹¤ë¡£¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¢ÄÔ¸µ¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò200Ëü±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤òìÊ¤á¤ÆÁþ°¤òÀú¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
°Ý¿·¤³¤½¡¢ÌîÅÞ¤Î½Ð¤¹¿ûÁíÍý¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Âçºå¤Ç¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÅö»þ11¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊä´°ÀªÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡Ø°Ý¿·¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÌÔÈ¿È¯¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö°Ý¿·¤ÏÂçºå¤À¤±¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀ¯ÅÞ¡£´ãÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÔ¸µ»á¤¬È¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿10·î14Æü¡£¶¯µ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤äÉûÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¼«Éé¤Ë²Ã¤¨¡¢½øÈ×¤ÎÁªµó¶è¾ðÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹âÄÐ»Ô¤È»°Åç·´ÅçËÜÄ®¤«¤é¤Ê¤ëÂçºå10¶è¤Ï¡¢Âçºå¤äµþÅÔ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÇÌµÅÞÇÉÁØ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¡£ÄÔ¸µ»á¤È°Ý¿·¡¢¼«Ì±¤Î³Æ¸õÊä¤ÇËè²ó»°¤ÄÇÃ¤Î·ãÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢2014Ç¯¡¢2017Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÄÔ¸µ»á¤¬Ï¢Â³¤Ç¾®Áªµó¶è¤òÀ©¤·¤¿¡£º£²ó¤â½øÈ×¤Þ¤Ç¤Ï³Æ¼ïÄ´ºº¤ÇÄÔ¸µ»á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×È¯¸À¤¬°Ý¿·¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤ë¡£µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö´ãÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë½ñ¤¡¢Âçºå10¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿¸µÉÜµÄ¤ÎÃÓ²¼Âî»á¤â±éÀâ¤Ç¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¤À¤«¤é¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¤Þ¤º¼«¸øÀ¯¸¢¤À¤È¹ñ²ñ¤Î´ð½à¤Ç»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÊªº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£Â¾ÉÜ¸©¤Ø±þ±ç¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¡ØÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¡¢¹ñ²ñ¤â³«¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«¸øÈãÈ½¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçºå¤Î¹½¿Þ¤Ï°ã¤¦¡£°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÈãÈ½¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢Î©·û¡¦ÄÔ¸µÈãÈ½¤ÇÌîÅÞÉ¼¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¸å¤í¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÃÆ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÊ¤¨¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÄê¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Âçºå¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Ï¤â¤Ï¤äÉ÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿ôÉ´¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤òÍÊ¤¹¤ë°ìÂçÀ¯¼£ÀªÎÏ¤È¤·¤Æº¬¤òÄ¥¤ê¡¢¤¤¤¶Áªµó¤È¤Ê¤ì¤Ðà·³ÃÄá¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÁªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÓÅÄ»ÔÄ¹Áªµó¡Ê¥µ¥¦¥Ê»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¼¿¦¡¦Î¥ÅÞ¤·¤¿¸µ°Ý¿·»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÁ°»ÔµÄ¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áªµó¥Þ¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÈ¿¥¤ÈÆ°¤¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¤æ¤¨¤Î°Ý¿·¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¸í¤ë¡©
Âçºå¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ý¿·¤Ï¤â¤Ï¤äÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÂçºå»ÔÄ¹¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ10Ç¯¡£ÉÜ²¼¤Î»ÔÄ®Ä¹¤Ï16¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢ÂçºåÉÜµÄ²ñ¡ÊÄê¿ô88¡Ë¤Ç47µÄÀÊ¡¢Âçºå»ÔµÄ²ñ¡ÊÄê¿ô83¡Ë¤Ç40µÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ï242¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡£Â¸µ¤Î¸Ç¤¤ÁÈ¿¥¤È²¢À¹¤Ê³èÆ°ÎÌ¤ÇÃÏÈ×¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Âç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Âçºå¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÔ¸µ»á¤ÎÇ§¼±¤ÏÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2019Ç¯¤ÎÂçºåÉÜµÄÁª¡£Âçºå10¶è¤ÈÆ±¤¸¹âÄÐ»Ô¡¦»°Åç·´Áªµó¶è¡ÊÄê¿ô4¡Ë¤Ç°Ý¿·¤Ï¾å°Ì2µÄÀÊ¤òÀê¤á¤¿¡£1¿Í¤¬¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¾¾Ï²·òÂÀ»á¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬º£²óÄÔ¸µ»á¤òÇË¤Ã¤¿ÃÓ²¼»á¡£ÅêÉ¼Î¨¤¬º£²ó¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¾¤êÄã¤«¤Ã¤¿Áªµó¤Ç¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆÌó8Ëü1000É¼¤Èº£²ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸É¼¿ô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ÏÍîÁª¡£¾®Áªµó¶è¤¬ÃÏÊýµÄ°÷É¼¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ì±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Ý¿·¤À¤È¡¢Áá¤¯¤«¤éÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°Ý¿·¤Î¸õÊä¼Ô¡ÊÃÓ²¼»á¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀ¤½±µÄ°÷¡ÊÁÄÉã¡¦Éã¤È¤â¹âÄÐ»Ô²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¼«Ì±É¼¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ä¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ½»Ì±ÅêÉ¼¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ê¬¡¢ÍÉ¤êÌá¤·¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³¹Æ¬¤Ç´¶¤¸¤ë¶õµ¤¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤¬Ç®¿´¤Ë±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ó¥é¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÂçºå¤ÇÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¤Î¤»¤¤¡£¤¢¤ó¤ÊÀ¯¼£¤Ç¤ÏÂçºå¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿êÂà¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¦18ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤âÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¼ª¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÏ²ÅÉß¡ÊÆà½ïÈþ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂçºå7¶è¤¬Íî¤Á¤¿¡¢º¸Æ£¡Ê¾Ï¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂçºå2¶è¤âÍî¤Á¤¿¡¢½¡À¶¡Ê¹Ä°ì¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂçºå13¶è¤â´í¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¼«Ì±¤Î¸½¿¦¤¬¼¡¡¹¤È°Ý¿·¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ÎºÖ¤¬»ä¤Î10¶è¡£°Ý¿·¤Ï¤³¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ½ªÈ×¤Ë½¸ÃæË¤²Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î29Æü¤Ë¤ÏµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¹âÄÐ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢±Ø¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤Ê±éÀâ²ñ¤ò4²ó¤ä¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î30Æü¤Ë¤Ï¾¾°æ¡Ê°ìÏº¡¦Âçºå»ÔÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÈ¯¸À¤¬²Ð¤òÅÀ¤±¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ØÄÔ¸µ¤µ¤¨Íî¤È¤»¤ÐÂçºå¤ò´°Á´¤ËÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Ý¿·¤ÎÀ¬ÉþÍß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹ËÜÍè¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¤ÎÎÏ¤Ç°ì¿§¤ËÅÉ¤êÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤Ï¹âÄÐ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÂçºå¡¦Ê¼¸Ë¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ÈÆ°°÷ÎÏ¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇÁýÉý¤µ¤ì¤¿ÌÌ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇµÈÂ¼¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡Öº£°ìÈÖÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡£À¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¥í¡¼¥«¥ë¤À¤«¤é¤³¤½»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°Ý¿·
¤·¤«¤·¡¢°Ý¿·¤Î¶¯¤ß¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡ÖÂçºå¤ÎÀ¯¼£¹ÔÀ¯¤ò10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¼Â¡×¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÄÔ¸µ»á¤Î»ØÅ¦¤¹¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï±éÀâ¤Ç»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½¡¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¤ÎÆ³Æþ¤È²þÁ±¡¢¸ø±à¤ÎÌ±´Ö°ÑÂ÷¤Ë¤è¤ëÀ°È÷¤Ê¤É¨¡¨¡¸ØÂçÉ½¸½¤â¤¢¤ê¡¢¸¡¾Ú¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¨¡¨¡»ÔÌ±¤Ë¿È¶á¤Ê¡Ö²þ³×¼ÂÀÓ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö²þ³×¤Çºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤è¤½¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤â¡¢Ä°½°¤ËÊ¹¤±¤Ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÏÃ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Î¥³¥í¥Ê»à¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¡×¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÊª¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¤¤¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Áªµó¸å¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¸½ñÄÌ¿®¸òÄÌÂÚºßÈñ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÆÃ¸¢¤ò»ØÃÆ¤¹¤ë¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡£
¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤À¤«¤é´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÔ¸µ»á¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤À¤«¤é¤³¤½°Ý¿·¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂçºå¤Ç¤Î¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Ø¤¸¤ï¤¸¤ï¤È»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÔ¸µ»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñÌÜÀþ¡×¤æ¤¨¤ËÂ¸µ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«¿È¤¬¡ÖÁÊ¤¨¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÄê¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÔ¸µ»á¤Î±éÀâ¤ÏÏÀÅÀ¤ò¹Ê¤ì¤ºÃê¾ÝÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Ç¾§ÏÂ¤·¡¢Âçºå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤ä¥«¥¸¥Î¡ÊIR¡ËÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¿ôÀé¿Í¤ò½¸¤á¤ëµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î³¹Àë¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÄ°½°¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¸ÇÄêµÒ¡×¤Ø¸þ¤±¤¿ÆâÎØ¤Î±¿Æ°¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë»Ù»ýÁØ¤¬ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥³¥í¥Ê¤ÇÌ¿¤äÀ¸³è¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤äÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬µÞÍî¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý¿·»Ù»ý¤¬¹¤¬¤ëÆüËÜ¤â¥À¥Ö¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçºåÉÜÀ¯¡¦»ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¿¼¤¤ÉÔËþ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ø¤äÌ±¼ç¤È¤¤¤¦´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î41µÄÀÊ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¶¶²¼Å°»á¤ÈÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤¬ÁÈ¤ó¤À2012Ç¯¤Î54µÄÀÊ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¤è¤¤¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÍèÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àª¤¤¤ÏÅöÊ¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂê¤âÂç¤¤¤¡£¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Âçºå¤Î¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸ÄÌÈñ¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÞ¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ØÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥í¥ÊÊóÆ»¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥¤¥½¥¸¥ó²ñ¸«¤äÂçºå¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤¬Åµ·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÏµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤â¤»¤º¤ËÎ®¤·¡¢¹ÊóÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¢ÎÏ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë
ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀ¯³¦Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¥ê¥Ù¥é¥ëºÆ¶½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡£Â¨Åú¤·¤¿¸å¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÇÔ°ø¤ò¤¤¤í¤¤¤íµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¿Í¤¬°¤¤ÍîÁª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½¤¶È¤·¤í¡Ù¤ÈÍ¸¢¼Ô¤«¤éµ¤¤Å¤¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤äÌäÂêÅÀ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¼Ò²ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¿¾Ê¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Ã¦Èé¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÎºÆ¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¡Ê¼«¸ø¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î²þ·ûÀªÎÏ¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë·ûË¡ÏÀµÄ¤¬·Ú¡¹¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤»¤èÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢»²±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤É¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡£¼«±ÒÂâ¤ÎÌÀµ¤«¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤«¡Ù¤È¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤«¤é¡Ø¤³¤³¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¿Í¸¢¤äÀ¸³è¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ©Ë¡ÉÜ¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÍú¤°ã¤¨¤¿À¯¼£¤Ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹ñ²ñ¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¶¯¤¯À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¶±¤Þ¤º¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²þ·û¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁË¤à¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤Ü¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¡£¤ª¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È¡£»ä¤Ï¤ï¤ê¤È¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯»ä¤â¹ñ²ñ¤ØÌá¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÊ£»¨¤Ç¤¹¤Í¡×