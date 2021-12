2022年第一四半期(1月〜3月)の発売が見込まれているiPhone SE(第3世代)のコンセプトデザインが公開されました。シングルカメラと、4.7インチのディスプレイを搭載するようです。

Trendforceによると、Appleは第3世代のiPhone SEを2022年の第1四半期に発売するそうです。次期iPhone SEモデルは、同じ4.7インチのデザインに、アップグレードされたプロセッサ(A15チップ)と5G接続機能を搭載すると予想されています。あなたは新しいiPhone SEに興味がありますか?

According to Trendforce, Apple will launch a third-generation iPhone SE in the first quarter of 2022. The upcoming iPhone SE model is expected to feature the same 4.7” design with an upgraded processor (A15 chip) and 5G connectivity. Are you interested in a new iPhone SE? pic.twitter.com/aJlPIvggPb

