¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ºî¶Ê²È¡¦ÉþÉôÎÉ°ìÌò¤ËÄ©¤à¿·ºî²»³Ú·à¡¡¶¦±é¤ËÇò½§¿×¡õÌÚ²¼À²¹á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ºî¶Ê²È¡¦ÉþÉôÎÉ°ìÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·ºî²»³Ú·à¡ØÌëÍè¹á¡Ê¥¤¥¨¥é¥¤¥·¥ã¥ó¡Ë¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤¬¡¢2022Ç¯3·î¤è¤êÅìµþ¡¦Bunkamura¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤Û¤«³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉþÉôÎÉ°ìÌò¤ËÄ©¤à¡Ö¾¾²¼Þ«Ê¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤Î¾å³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¼ï¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÁÏÎ©25¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±¼Ò20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Î²»³Ú·à¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢ËâÅÔ¡¦¾å³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·²Áü·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ·³¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÅ³¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼£³°Ë¡¸¢¤¬Â¸ºß¤·¡¢Íò¤ÎÃæ¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬¹Ô¤¸ò¤¤°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¾å³¤¡£Æ±»þ¤ËÆüËÜ·³¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤Î»×ÏÇ¤â¤¦¤´¤á¤¡¢¡ÈËâÅÔ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å³¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÁÉ½£Ìë¶Ê¡×¤ä¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî¶Ê²È¡¦ÉþÉôÎÉ°ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æå«¤ò·ë¤Ó¹ç¤¦¿Í¡¹¤Î³ëÆ£¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤ËÆÇ¤ò´Þ¤àÆÈÆÃ¤Ê±é½Ð¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿±é½Ð²È¡¦²Ï¸¶²íÉ§¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿²»³Ú·à¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¾å³¤Îò»Ë·à¤ËÄ©¤à¡£²»³Ú¤â¤Þ¤¿¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤ËÂ³¤¡¢J¡¾POP¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ºî¶Ê²È¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷¤¬Ã´Åö¤·¡¢»ê¶Ë¤ÎÉþÉô¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â²Ã¤¨¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀË¤«¤ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»³Ú·à¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÉþÉôÎÉ°ìÌò¤ò¾¾²¼¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÌëÍè¹á¡×¤òºî¶Ê¤·¤¿óÕ¶Ó¸÷¡Ê¤ì¤¤¤¤ó¤³¤¦¡ËÌò¤òÇò½§¿×¡¢ÀäÀ¤¤Î²ÎÉ±¡¦Íû¹áÍö¡Ê¤ê¤³¤¦¤é¤ó¡ËÌò¤òÌÚ²¼À²¹á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾²¼¤Ï¡Ö¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤Î»þ¤â¡¢ÌòÌ¾¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤½¤ÎÌò¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¡ØÌëÍè¹á¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤¬À¨¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ëÄø¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÉþÉô¤µ¤ó¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤òËÍ¤¬²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡cube 25th presents ²»³Ú·à¡ØÌëÍè¹á¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¡¢Åìµþ¡¦Bunkamura¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤Ë¤Æ¾å±é¡£Æ±Ç¯4·î¾å¡ÁÃæ½Ü¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ä¹²¬¤ò½ä±éÍ½Äê¡£
¡ã¾¾²¼Þ«Ê¿¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡5Ç¯Á°¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¥å¡¼¥Ö¤Î20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤¢¤ë²»³Ú·à¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢5Ç¯·Ð¤ÆºÆ¤Ó25¼þÇ¯´ë²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØËâÅÔÌë¶Ê¡Ù¤Î»þ¤â¡¢ÌòÌ¾¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤½¤ÎÌò¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¡ØÌëÍè¹á¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤¬À¨¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ëÄø¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÉþÉô¤µ¤ó¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤òËÍ¤¬²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÏÌµ»ö¤ËÉñÂæ½éÆü¤ò³«¤±Àé½©³Ú¤Þ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤âÆñ¤·¤¤¤´»þÀ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï²æ¡¹¤âÆü¡¹¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶À÷ÂÐºö¤·¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¤·ËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë²»³Ú·à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇò½§¿×¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú·à¡¢Íè¤ë¤Ù¤»þ¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë½ÐÍè¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢óÕ¶Ó¸÷¡Ê¤ì¤¤¤¤ó¤³¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¼Âºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î²»³Ú²È¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂåÇØ·ÊÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤»þÂå¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï½ªÀï´Ö¶á¤Î¾å³¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÆÍ¤¤Ä¤á¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂåÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÙ¶¯¤··¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÌÚ²¼À²¹á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Íû¹áÍöÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤âÇÒ¸«¤·¡¢°¥½¥¤ä¿§µ¤¤Ê¤É²ÎÀ¼¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤Î²ÎÀ¼¤Ë»ä¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤ò¾è¤»¡¢ÎÉ¤¤²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£