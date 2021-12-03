¥Ù¥Ã¥¡¼É×¤Ë¥â¥é¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡©¡Ö¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×»Ò¶¡¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î»°·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÊÒ²¬¼£Âç»á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤ÇË½Ïª¥È¡¼¥¯¤âÉÔÉ¾?¡Ö¤Û¤«¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¡×ÏÃ¤¬¸Å¤¤¤È»ØÅ¦¤ÎÀ¼¤â<<
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¥á¥ó¥¿¥ëÂçÄ´ºº¡×¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤·ÝÇ½¿Í¡¢¼å¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼å¤¤Â¦¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ù¥Ã¥¡¼¡£ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¤³¤ì¤Ë¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¼å¤¤¤«!?¡×¤Èµ¿Ìä¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¶¯¤¤Êý¤ÇºÇ½é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤ì?(¥á¥ó¥¿¥ë)¼å¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÈ¯¸À¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢É×¤È¤ÎÏÃ¡£¡Ö¾éÃÌ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö(¥Æ¥ì¥Ó)¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¤ä¤Ä¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¾éÃÌ¤Ç¤â¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡£ÍÄ¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯»ÅÁð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎã¤¨¤ÐÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Í¤§¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»Ò¤É¤â¡¢²Ä°¦¤¤?¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¾éÃÌ¤Ç¡Ø¤¢¤¡¡¢º£Ä«¡¢»¶Êâ¤Î»þ¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¥È¥¤¡¦¥×¡¼¥É¥ë¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤Î?¡Ù(¤ÈÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤éµã¤¯)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¡£¾éÃÌ¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¡×¤Èº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¾éÃÌ¸À¤¦¤è¡¢Ã¶Æá¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃËÀ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸ÀÆ°¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÒ²¬»á¤Î¡È¾éÃÌ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÈ¿±þ¡£¡ÖÈ¯¸À¤Ï¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ïµã¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢»ä¤â¥¬¥Á¥®¥ì¤·¤¿¤¢¤Èµã¤¯¤È»×¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤ä¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾éÃÌ¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ·ù¤À¤Ê¡×¡Ö¤½¤Î¾éÃÌ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾éÃÌ¤ä¤Ê¡×¡ÖÃ¶Æá¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤?¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¼å¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë·ã¶¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É? ¼«Ê¬¤Î¤·¤¿»öËº¤ì¤¿¤ó¤«¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¼å¤¤¤É¤³¤í¤«¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤í¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£