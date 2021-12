HBOの『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚ドラマの制作が中止されることとなった。しかし、すでにパイロット版に3000万ドル(約34億)という驚きの金額が費やされているという。ジェームズ・アンドリュー・ミラーの新刊『Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers』内のインタビューで、ワーナーメディアの元会長のロバート・グリーンブラットが「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズのキャンセルについて、何があったのかを明かしている。

「制作中だった『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚ドラマのパイロット版には、私が知ったときにはすでに3000万ドルが費やされていました」と話す。「その数ヶ月後、ワンカット観たとき、『これはだめだよ。オリジナルのシリーズからの期待を裏切らないものになるとは思えない』とCaseyに言ったんです。彼はそれに反論しませんでした。それで実際ほっとしたんです」

Casey BloysはHBOのチーフ・コンテンツ・オフィサーで、『ゲーム・オブ・スローンズ』が8シーズン続いたのちについに終わりを迎えたとき、作品の管理をしていた人物だ。

グリーンブラットは「残念ながら、あの作品の制作は中止することに決定しました」と説明している。「良いものにするには膨大なプレッシャーがありました。それが良い方向に働いたとは思えません」

2017年、複数の『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚がHBOで進行中だと報じられた。そのうちの1つは、「『ゲーム・オブ・スローンズ』の何千年も前」の時代に設定されていると言われていた。しかし、高い評価を得たシリーズの完結後、ナオミ・ワッツ主演の前日譚シリーズは制作中止となった。

「慎重に検討した結果、タイトル未定の『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚シリーズの制作は進めないことに決定いたしました」とHBOはコメントしている。「ジェーン・ゴールドマン、S・J・クラークソン、そして、才能あるキャストの方々とクルーの皆さんの努力と献身に感謝いたします」

中止となった『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚のパイロット版は2019年に北アイルランドで撮影されているが、完全にお蔵入りすることになってしまった。HBOは、リリース予定の別のシリーズ『Game of Thrones: House of the Dragon(原題)』の制作にはゴーサインが出ていると発表していた。

この発表時には、中止された前日譚に関する続報は何も出ていなかったが、制作費に関してはHBOは間違えてしまったようだ。しかしながら、『Game of Thrones: House of the Dragon』の「制作は順調に進んでいる」と言われている。

「私は、あのシリーズにゴーサインを出すように、Caseyに言ったうちの1人です」とグリーンブラットは言っている。「私は『プロットに3000万ドル使うようなリスクをおかすのはやめよう』と言いました。プロットに3000万ドル費やしたあとでやっぱりやめるなんてもうできません。だから、『プロットは作らないようにしよう。うまくいったと思える素晴らしいシリーズを作ろう。とにかく作ろう。そうでなければ、やめよう』と言ったんです」

『Game of Thrones: House of the Dragon』は2022年にHBOでリリース予定。