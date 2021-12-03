¡ØºÇ°¦¡Ù¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¡È¿²´é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·»È¤«¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¡¦µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2Æü¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÅÄÍü±û¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ÎÄï¡¦Í¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¿²´é¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¡ÖÅ·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·»È¤«¤Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡¡Í¥¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Î¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¤¬¡ÖÌÀÆü¤ÏÂè8ÏÃÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÉÛÃÄ¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£Èþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤äÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î1Ëç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¿²´é¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·»È¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿À¼¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê»¦Åþ¡£ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Âè8ÏÃ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷saiai_tbs¡Ë