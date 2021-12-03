¡Ø·à¾ìÈÇ »äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡ÙÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¡ª
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡Ù¡Ê2012¡Ë¤È¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¡Ê2019¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î28Æü¤è¤ë9»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2ºî°ìµó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ÈAKB48¤¬½Ð±é¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡£¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢ÅÄÃæ¼ù¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢´äËÜ¾È¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÅçºêÍÚ¹á¡¢Âç¾ìÈþÆà¡¢¸÷½¡·°¡¢±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢¾®ÎÓçýÎ¤Æà¡¢ÅçÅÄÀ²¹á¡¢ÃæÂ¼ËãÎ¤»Ò¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤Ï¡¢Sexy Zone ¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¶¦±é¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢12·î¤«¤é3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡£12·î11Æü¤è¤ë9»þ¤«¤é¤Ï¡Ø±Ç²è¡¡¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡Ø´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ÎÌÜ»Ø¤»¢ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡Ù¡Ê2016¡Ë¡¢¡Ø´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡Ê2017¡Ë¤¬3ºî°ìµóÊüÁ÷¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢¾¾Â¼¡¢ÅÄÃæ¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ð¥Ë¥é¥Ü¡¼¥¤¡¡¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥Ç¥¤¡Ù¡Ê2016¡Ë¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¼ç±é¤Î¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë