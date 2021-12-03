¹ßÃ«Îí¤é¡È·Ù»¡³Ø¹»ÁÈ¡É¡õº´Æ£¡¦¹âÌÚ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â·¤¤¤Ö¤ß¡ª ·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡×ÆÃÊó±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«!!
ÀèÆüÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡×¤«¤é¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¿ë¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤100´¬¤ËÅþÃ£¡ÊÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦2.5²¯ÉôÆÍÇË¡Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷1000²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡£1Ç¯¤Î¸ø³«±ä´ü¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ24ºîÌÜ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡×¤â¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇÂè25ÃÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç(¤Ï¤Ê¤è¤á)¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢2022Ç¯4·î15Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢Í¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡×¡ª ÀÄ»³¹ä¾»ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
¢Í¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£²ó¡¢30ÉÃ¤ÎÆÃÊó¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ßÃ«Îí¤È¡¢´û¤Ë½Þ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Î¡Ê¾¾ÅÄ¿ØÊ¿(¤Þ¤Ä¤À¤¸¤ó¤Ú¤¤)¡¢Çë¸¶¸¦Æó(¤Ï¤®¤ï¤é¤±¤ó¤¸)¡¢½ôÉú·Ê¸÷(¤â¤í¤Õ¤·¤Ò¤í¤ß¤Ä)¡¢°ËÃ£¹Ò(¤À¤Æ¤ï¤¿¤ë¡Ë]¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Îº´Æ£·º»ö¤È¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¹âÌÚ·º»ö¤¬ÁíÅÐ¾ì¡ª °Â¼¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ö¥³¥Ê¥ó¡¢ÆÍÇ¡µ¯¤³¤ëÂçÇúÈ¯¡¢¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦½ÂÃ«¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢¼Ö¤«¤éÃ¯¤«¤ò¤«¤Ð¤¦¾®¸ÞÏº¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÇ»¸ü¤Ê30ÉÃ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤ë¡Ö°Â¼¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¸ø°Â·Ù»¡¡¦¹ßÃ«Îí¤À¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¹ßÃ«¤Î³Ð¸ç¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä!?
¢£ÆÃÊó±ÇÁü¡Ê30ÉÃ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ÈÁê´Ø¿Þ¤âÂç²ò¶Ø¡ª
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸°¤ò°®¤ë·Ù»¡³Ø¹»ÁÈ¤Èº´Æ£·º»ö¡õ¹âÌÚ·º»ö¤Î´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¡¹¤È½ÂÃ«¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÂç»ö·ï¤Ë¥³¥Ê¥ó¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡ª ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ë·à¾ìÈÇÂè25ÃÆ¡¢º£¤«¤é¸ø³«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢¥Áê´Ø¿Þ
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç(¤Ï¤Ê¤è¤á)¡×
2022Ç¯4·î15Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡ª
¸¶ºî¡§ÀÄ»³¹ä¾»¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
À¼¤Î½Ð±é¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡¢»³ºêÏÂ²ÂÆà¡¢¾®»³ÎÏÌé¡¢¸ÅÃ«Å°¡¡¤Û¤«
À½ºî¡§¾®³Ø´Û¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿ShoPro¡¿ÅìÊõ¡¿¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.conan-movie.jp
¡ÊC¡Ë2022 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆø¤ï¤¦Åìµþ½ÂÃ«¡£
½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ç¤È¤¢¤ë·ëº§¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À·Ù»ëÄ£¡¦º´Æ£·º»ö¤Î²Ö²Ç»Ñ¤¬¡£¥³¥Ê¥óÃ£¾·ÂÔµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³ÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿Ë½´Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ê¡¢¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¹âÌÚ·º»ö¤¬¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹âÌÚ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á»öÂÖ¤Ï¼ýÂ«¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÎÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ·º»ö¤¬½Þ¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸«¤¨¤¿»à¿À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¹âÌÚ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬Ã¦¹ö¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡© ¸ø°Â·Ù»¡¤Î¹ßÃ«Îí¡Ê°Â¼¼Æ©¡Ë¤¬¡¢Æ±´ü¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄ·º»ö¤òÁò¤Ã¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î²¾Áõ¤Î¿ÍÊª¤Ë¡¢¼óÎØÇúÃÆ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼óÎØÇúÃÆ²ò½ü¤Î¤¿¤á¤Ë°Â¼¼¤¬ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿¥³¥Ê¥ó¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ëº£¤ÏË´¤·Ù»¡³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î²¾ÁõÇúÃÆÈÈ¡Ö¥×¥é¡¼¥ß¥ã¡×¤È½ÂÃ«¤ÇÁø¶ø¤·¤¿»ö·ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¥³¥Ê¥óÃ£¤òÁÀ¤¦ÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬¡½¡£
²Ð¤¬Åô¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡£
¤¤¤Þ¡¢½Ëº×¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬¶¸Íð¤ÎÌë¹Ô¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¡½¡ª
>> ¹ßÃ«Îí¤é¡È·Ù»¡³Ø¹»ÁÈ¡É¡õº´Æ£¡¦¹âÌÚ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â·¤¤¤Ö¤ß¡ª ·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²Ö²Ç¡×ÆÃÊó±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«!! ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é