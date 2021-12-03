2021Ç¯¤ËºÇ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³¨Ê¸»ú¥È¥Ã¥×10¤¬È¯É½
Unicode Consortium¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢2021Ç¯¤Î³¨Ê¸»ú¥È¥Ã¥×10¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯Á°¤È¤Ï²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ò¤·µã¤¤Î´é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤
Unicode Consortium¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î92%¤¬³¨Ê¸»ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤¬ºÇ¤âÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ¤â»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ò¤·µã¤¤Î´é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¨Ê¸»ú»ÈÍÑ¤Î5%°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤ËºÇ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î³¨Ê¸»ú¤ÈÂ¾¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï»ÈÍÑÎ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯¤ËºÇ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³¨Ê¸»ú¥È¥Ã¥×10¤Ï¡¢¡Ö ¡×¡Ê¥é¥ó¥¯½ç¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡×¤¬¥é¥ó¥¯Íî¤Á¡¢¡Ö ¡×¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
2019Ç¯¤Î³¨Ê¸»ú¥È¥Ã¥×10¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¡×¤¬¥é¥ó¥¯Íî¤Á¤·¡¢¡Ö ¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2019¡§
2021¡§
¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¡Ê¾è¤êÊª¡Ë¡¢ÏÓ¤Î¶ÚÆù³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¡Ê¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¡Ë¡¢²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¡Ê¿¢Êª¡¦²Ö¡Ë¡¢Ä³¤Î³¨Ê¸»ú¡Ö¡×¡ÊÆ°Êª¡Ë¡¢Â¦Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î³¨Ê¸»ú¡Ö ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È³¨Ê¸»ú¤Ï¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÓ¤Î¶ÚÆù³¨Ê¸»ú¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢À®¸ù¡¢¶ìÆñ¤Î¹îÉþ¡¢±¿Æ°¡¢¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¡¢¼«Ëý¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¡¢¤ª½Ë¤¤¡¢¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä³¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï¡¢ÊÑ²½¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¼«Á³¡¢ÊÑ¿È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Â¦Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤È´î¤Ó¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËUnicode Consortium¤ÎUnicode Emoji¾®°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë»á¤Ï¡¢ºÒÌñ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Â¦Å¾¤¹¤ë¿Í¤Î³¨Ê¸»ú¤È·ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¡Ö¡×¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source:Unicode Consortium
(lexi)