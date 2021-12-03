µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢´°Á´Éü³è¤Ê¤ë¤«¡£ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡¡12·î£±Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ£±²óÀï¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï£´Éô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥¸¥à¥Ê¥¹¥Æ¥£¥«¡¦¥»¥´¥Ó¥¢¡¼¥Ê¤Î·òÆ®¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±äÄ¹Àï¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«£°¡Ý£²¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥ÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀèÈ¯ÁÈ¤Ë½à¤¸¤¿°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡
¡¡¥±¥¬¤«¤éÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ×ÊÝ¤Î¸½¾õ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡
¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤ÇÌó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë
¡¡º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×´¶¤¬·òºß¤À¤Ã¤¿¡££±ÂÐ£±¤«¤éÁê¼ê¤ò³°¤·¡¢ÀË¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÚò¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¿×Â®¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢·èÄêµ¡¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¿¥±¡Êµ×ÊÝ¡Ë¤Ï¼ê»ý¤Á¤ÎÃÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀèÈ¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï"¤â¤¦¾¯¤·"¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¤Ï20Ê¬¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤Ç»È¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¡¢£³»î¹ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£ÌµÍý¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¥±¥¬¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤â½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯µ×ÊÝ¤òÅ¬±þ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î½øÈ×Àï¡¢µ×ÊÝ¤òÍÊ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¡¢£³¾¡£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤È¸ÞÊ¬¤ÎÀ±¤Ç·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè£¹Àá¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¤Ç´°ÇÔ¸å¡¢ºÇ¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï£·»î¹ç¤Ï£µÊ¬¤±£²ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¡£½ç°Ì¤â14°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ß³Ê·÷Æâ¡Ê18¡Á20°Ì¤Î£³¥Á¡¼¥à¤¬¹ß³Ê¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼ÆâÍÆ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹¶·â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÎÎ¥Ã¦¸å¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡££´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ä¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤â±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤ËÍî¤Á¤Æ¥×¥ì¡¼¥á¥¤¥¯¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏCK¤«¤éÀä¹¥¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥à¥Ö¥é¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤³¤½È´·²¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ä±ü¹Ô¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ×ÊÝ¤Î¤Û¤¦¤¬´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤âµ×ÊÝ¤Ï¥¤¤È¡¢²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°¤¯¤Ê¤¤Ï¢·¸¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»Å³Ý¤±¡¢Êø¤·¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¤Þ¤À"Éõ°õ"¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¼è¤êÌá¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òµçÃÏ¤«¤éµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ×ÊÝ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤¿½õ¤Ã¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£²¤±¤¿¥´¡¼¥ë¡õ¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®¸ù¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£¿ô»ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ã¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Î¥´¡¼¥ë¡õ¥¢¥·¥¹¥È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çÌò¤ÎºÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÍèµ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ä
¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýÄø¼°¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÄ©Àï£³Ç¯ÌÜ¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤±¤ó°ú¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤ò·è¤á¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÀµÇ°¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆË¾¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¡¢¤À¡£
¡¡12·î£´Æü¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÅ¨ÃÏ¥ï¥ó¥À¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤Ç¡¢¸½¥ê¡¼¥¬¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥é²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Àï¤¦Á°¤«¤é¡¢´ú¿§¤Ï°¤¤¡£¤·¤«¤·»ÄÎ±¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±¤Ç¤â¤â¤®¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£Ä´»Ò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥¬¿ï°ì¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÆÍ¤ÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ïµ×ÊÝ¤Î´°Á´Éü³è¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤ë¡£