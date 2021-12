『SATC』続編『And Just Like That...』の新予告映像が到着！3人の新しい親友たちが登場

ニューヨークを舞台に、友情と恋愛を描いて世界的な大ヒットとなった米HBOのドラマ『SEX AND THE CITY』。その続編となる『And Just Like That...(原題)』の新予告映像が公開され、3人の新しい親友たちが姿を見せている。

待望の続編は、30代の時よりもさらに複雑になった50代の日々を送るキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の友情を描く。結婚、出産、キャリア...、それぞれが人生の歩みを進める現在の彼女たちは、どのような日々をニューヨークで送っているのか?

その最新予告映像では、その3人が親しく付き合うようになった新たな4人の友人たちが登場する。



まず、シャーロットと夫ハリー(エヴァン・ハンドラー)が、ドキュメンタリー作家で3人の子どもの母親である新キャラクターのウェクスリー(ニコール・アリ・パーカー『Empire 成功の代償』)の自宅を訪れる。また、バーでカクテルを飲みながらキャリーがデート・アプリについて語り合うのは、マンハッタンの不動産ブローカーとして成功しているシーマ・パテル(サリタ・チョウドリー『ブラインドスポット タトゥーの女』)。

さらに、スタンダップコメディアンとして活動し、ポッドキャストでホストを務めるチェ・ディアス(サラ・ラミレス『グレイズ・アナトミー』)がキャリーに際どい質問を投げかける。そして、ミランダはディナーを共にしながら大学教授のニャ・ウォレス(カレン・ピットマン『Marvel ルーク・ケイジ』)と人生を語り合う他、お茶を楽しむシャーロットとリサも登場。年を重ねて人生が移ろえば人間関係に変化が起きるのは当たり前で、続編ではキャリーとシャーロット、ミランダが繰り広げる新キャラクターとの新たな友情も大きな見どころとなりそうだ。

続編にはキャリーの夫ミスター・ビッグ役のクリス・ノース、ミランダの夫スティーブ役のデヴィッド・エイゲンバーグ、スタンフォード役のウィリー・ガーソンもカムバックする。

ファンが待ちに待った続編『And Just Like That...(原題)』(全10話)は今冬、U-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)

『And Just Like That...』Photograph by Courtesy of HBO Max