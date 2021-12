【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年11月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、11月に最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

11月1日〜11月30日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『ウォーキング・デッド』シーズン10

2.『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5

3.『トワイライト・ゾーン』

4.『ザ・スタンド』

5.『私立探偵マグナム』シーズン2

6.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン

7.『THE Undoing〜フレイザー家の秘密〜』

8.『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』

9.『トレッドストーン』

10.『アンという名の少女』シーズン2

前月から引き続き、トップ2は『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5。『ウォーキング・デッド』シリーズの人気はいまだとどまることを知らない。

初登場の『ミステリーゾーン』として放送された<奇妙な世界>を描くアンソロジーの原点にして伝説的TVシリーズのリブート版で、今回が実に3度目のリメイクとなる。

本作は、ありふれた日常に潜む異常、狂気、不条理、BLM運動など米国の現代社会に切り込んでいく。何度過去に戻ろうと白人警官の暴力から逃れられない黒人母子の体験を描く第3話「巻き戻し」や、セレブ夫人が雇っていた家政婦が不法移民として当局に連行され、なぜか雇い主の婦人まで連行されるという移民問題を連想させる第8話「起源」など、アメリカの社会問題を新たな角度から抉るようなエピソードが満載。

毎話豪華ゲストが登場し、第1話ではマーベル映画『エターナルズ』でキンゴを演じたクメイル・ナンジアニ、第2話では『ウォーキング・デッド』のグレン役で知られるスティーヴン・ユァンが出演する。

12月には初回入会30日間は無料お試しありの【TSUTAYA DISCAS】への加入はこちらより。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『トワイライト・ゾーン』© 2021 CBS Studios Inc.THE TWILIGHT ZONE, CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.