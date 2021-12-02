新型コロナ 東京都で新たに11人の感染を確認

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東京都で12月2日、新たに11人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。前週の木曜日の27人から16人減った。

重症者は前日と変わらず4人、新たな死者は確認されなかった。