Appleの元iPod部門担当上級副社長で「iPodの父」と呼ばれるトニー・ファデル氏が、2022年5月に回顧録を出版することが判明しました。本の中で、iPodやiPhone等の開発秘話が明かされると期待されています。

トニー・ファデル氏は、スティーブ・ジョブズ氏に誘われて2001年にAppleに入社しました。Appleでは、iPodの責任者として活躍し、上級副社長にも就任しました。現在、iPodはAppleの歴史の中でも最も重要な製品のひとつと言われており、ファデル氏は「iPodの父」として知られています。



また海外Apple関連メディア9to5Macによると、ファデル氏は2006年から2008年までiPhoneの開発にも携わっています。



2010年にはファデル氏はAppleを退社してスマートホーム企業Nest Labsの共同創業者となりました。その後、NestはGoogleに買収され、ファデル氏は一時期Google Glass事業の総責任者も務めました。

トニー・ファデル氏は現地時間12月1日、自身のTwitterアカウントにおいて、回顧録となる「ビルド:価値ある物を作るための型破りなガイド」(原題:Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making)を2022年5月に出版すると報告しました。



I thought building the iPod, iPhone & Nest was hard. Never realized writing a book would be harder. #BUILD launches May 2022. @harpercollins @harperbusiness @PenguinUKbooks #adviceencyclopedia #coverreveal

Pre-Orders & Email Updates : https://t.co/3yDUkLrvjR pic.twitter.com/f3bTmGq2UI

— Tony Fadell (@tfadell) December 1, 2021