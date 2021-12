【今月のレンタル開始ドラマ】『アンという名の少女』最終シーズンなどがレンタル開始！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 12月は『アンという名の少女』のファイナルシーズンや『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3など注目作が続々登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■12月1日(水)



『アンという名の少女』シーズン3

モンゴメリの不朽の名作「赤毛のアン」をドラマ化した人気シリーズ



原作のエッセンスを生かしながら、現代的なオリジナルの物語を融合させた斬新な展開に引き込まれる人気シリーズの最終章。シーズン3では、アンも(エイミーベス・マクナルティ)16歳に。進学を控え、さらに大人へと近づいていくなか、社会の不平等や恋愛などについて、戸惑いながらも自分の心に向き合い進んでいく。

■12月8日(水)



『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』

犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』のスピンオフ



『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズといった人気フランチャイズ作品を生み出してきた、ヒットメーカーのディック・ウルフが手掛ける『FBI:特別捜査班』のスピンオフで、FBIの最重要指名手配(英語で"Most Wanted")リストに名を連ねる凶悪犯罪者を追う"指名手配特捜班"の活躍を描く。

FBIの指名手配特捜班を率いるジェス・ラクロイ(ジュリアン・マクマホン『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』『ファンタスティック・フォー』)は元軍人の妻をアフガニスタンで亡くし、幼い娘を育てるシングルファーザー。「オレは、犯行の動機が知りたい」というのが彼の口癖。犯行手口よりも、犯人の背景を徹底的に調べ上げ、時には犯人が抱える心の痛みにまで接近する。

■12月8日(水)



『私立探偵マグナム』シーズン2(Vol.6〜10)

1980年代に人気を博した往年のTVドラマのリブート版



映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンと、『HAWAII FIVE-0』のエリック・グッゲンハイムらが製作総指揮を務める本作。そのシーズン2の後半がレンタル開始となる。ハワイの美しい大自然を背景に、赤いフェラーリを乗り回し難事件に体当たりで挑んでいく!

主人公マグナムを演じるのは、『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアプロ役や、『ギャング・イン・LA』のダニエル・アコスタ役で知られるメキシコ系アメリカ人俳優のジェイ・ヘルナンデス。そのほか、スティーヴン・ヒル(『まほうのレシピ』)らがキャストに名を連ねる。

■12月8日(水)



『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3

『宇宙大作戦』の約10年前を舞台に繰り広げられる人気SFドラマシリーズ



32世紀に到着したバーナムは、1年遅れで到着したUSSディスカバリーと合流する。未来では31世紀に起きた"大火"と呼ばれる銀河全体に及ぶダイリチウム結晶の爆発によって惑星連邦が崩壊、地球やバルカン星などの多くが連邦から離脱していた...。

前シーズンに続き、3エピソードにわたってジョナサン・フレイクスが監督を担当する。バーナム役のソネクア・マーティン=グリーン(『13の理由』)らは続投。ゲストとして『ザ・フライ』『マップ・トゥ・ザ・スターズ』などの監督としても名高いデヴィッド・クローネンバーグが宇宙艦隊の科学者役で出演している。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3 TM & (c) 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks aretrademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks ofCBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』© 2021 Universal Television, LLC and CBS Studios Inc. All Rights Reserved. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.