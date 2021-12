『グッド・オーメンズ』デヴィッド・テナント主演ドラマがシーズン2へ更新！製作会社がドラマ版「地底探検」も開発中

『ドクター・フー』や『グッド・オーメンズ』などで知られるデヴィッド・テナントが主演し、ジュール・ヴェルヌ原作による「八十日間世界一周」をドラマ化した『Around the World in 80 Days(原題)』がシーズン2へ更新されたことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

1873年に出版された小説は、これまでに映画やミュージカル、舞台などで何度も脚色されているが、最も知られているのは、マイケル・アンダーソン監督がメガホンをとった1956年公開の映画『80日間世界一周』だろう。

映画版は、「80日あれば世界一周できる」という賭けに乗ったフォッグという紳士が旅に出るのだが、行く先々で困難に見舞われ続ける...というストーリー。ドラマ版も、ほぼ映画版と同じ内容になっているようだ。

デヴィッドは主人公フィリアス・フォッグ役で主演し、彼の旅仲間となるジャン・パスパルトゥー役でブラヒム・コマ(『シンク・オア・スイム イチかバチか俺たちの夢』)、フィックス役でレオニー・ベネシュ(『バビロン・ベルリン』)、アウダ姫役でシヴァーニー・ガイ(『バットウーマン』)が出演。

The clock is ticking. Join Phileas Fogg (David Tennant), Passepartout (Ibrahim Koma) and Abigail Fix (Leonie Benesch) on their journey Around the World in 80 Days - coming to screens 2021 September 16, 2020