【ディズニープラス12月のラインナップ】『アメホラ』スピンオフやSWの新ドラマシリーズなど日本初独占配信

Disney+(ディズニープラス)12月のラインナップは、『スター・ウォーズ』シリーズの新ドラマ『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』をはじめ、『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスピンオフドラマや、英BBC Studios製作のミニシリーズが日本初配信。

■12月3日(金)

『グレッグのダメ日記』日本初独占配信

全世界でシリーズ累計2億部を突破し、ニューヨークタイムズ紙の児童書部門ベストセラーランキング1位にも輝いた児童書を3DCGで長編アニメーション化。

『三十四丁目の奇蹟』(1947)

アカデミー賞3部門受賞のハートウォーミングファンタジー映画。ニューヨークのデパートで、サンタクロースとして雇われた白ヒゲの老人クリス・クリングル(エドマンド・グウェン)。クリングルのサンタは一躍人気者になるが、それを良く思わない上司のドリス(モーリン・オハラ)により、医師の診察で精神障害と診断されてしまう。彼は「自分は本物のサンタだ」と主張し、ついには裁判が開かれる。

『34丁目の奇跡』(1994)

1947年公開の同名映画をレス・メイフィールド監督でリメイクした作品。サンタクロースを信じない6歳の少女の前に、自分は本物のサンタだと言うクリス(リチャード・アッテンボロー)と名乗る老人が現れた。有名デパート・コールズはクリスをサンタとして雇い入れ、彼は一躍人気者に。だが、店の陰謀によりクリスは逮捕されてしまう。彼は気の触れた哀れな老人か、本物のサンタなのか。

『サンタクローズ』(1994)

ある年のクリスマス・イブ。バツイチの父親スコット(ティム・アレン)と彼の息子が、屋根からサンタクロースが落ちたのに気づく。スコットが魔法のソリの手綱を握ると、なんと新しいサンタクロースになってしまった! サンタを信じていなかった彼が、今度は世界中の人々にサンタを信じさせなければならなくなる。



■12月8日(水)

『ウェルカム・トゥ・アース あなたの知らない地球』日本初独占配信

ウィル・スミスがナビゲーターとなり、地球の脅威と神秘を解き明かすために世界各地を巡る、全7話となるドキュメンタリーシリーズ。ウィルがエリート探検家たちに導かれ、静寂の中で轟く火山、人間の知覚を超えた砂漠、独自の心を持つ動物の群れなど、地球上で最もスリリングな光景に迫る。映画『ブラック・スワン』でアカデミー賞監督賞にノミネートされたダーレン・アロノフスキーがメガホンをとる。

『ブラック・ナーシサス』日本初独占配信

ルーマー・ゴッデンのベストセラー小説を原作とした、全3話となるドラマシリーズ。1934年、英国統治時代のインド。使命に燃えるシスター・クローダ率いる若い修道女たちは、伝道のためヒマラヤのへき地へ向かうが、やがて孤独と病が彼女らをむしばみ、情緒不安定なシスター・ルースが変調をきたす。そして事態は取り返しのつかない悲劇に発展...。



■12月15日(水)

『フードタスティック!ディズニーフード対決』日本初独占配信

3つのチームが様々な食材やテクニックを使い、与えられたテーマに沿った作品を作る新シリーズ。各エピソードでは、様々なディズニーの作品をモチーフにした美しい作品を紹介する。

『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』日本初独占配信

アンソロジー形式で恐怖の物語を伝える大人気ドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスピンオフドラマ。すでにシーズン2の製作が決まっている本作は、1話完結型のオムニバス形式となり、『Glee/グリー』のケヴィン・マクヘイルや本家にも出演した『ホワイトカラー』のマット・ボマーらが出演。



■12月17日(金)

『野性の呼び声』(2020)

ジャック・ロンドンの同名小説をハリソン・フォード主演で実写映画化。バックはペットとして幸せに暮らしていたが、ある日、男にさらわれ高値で売り飛ばされてしまう。過酷な環境での重労働を強いられていたバックだが、ひとり傷心の旅をする男ソーントンに助け出される。いつしか信頼と友情を育み、まだ見ぬ<地図に載っていない未開の地>を目指し、冒険の旅に出る。



■12月22日(水)

『ママとわたしと過去と未来』日本初独占配信

ティーンエイジャーのアレグラ(キャロライナ・ドメネク)が、ミュージカルスターへの夢をかなえるために時を超えて奮闘する、全10話となるミュージカル・コメディドラマ。劇団"イレブン・オクロック"に入団したアレグラは、かつてミュージカル界の伝説だった祖母ココ(エレナ・ロジャー)を有名にした作品の主役を演じることを夢見ていた。そんなある日、彼女は家で見つけた不思議なバングルに導かれ、1994年にタイムスリップ! アレグラは自分と同じ年頃のカテリーナに出会う。彼女はココの名声の陰で、"イレブン・オクロック"でのキャリアをスタートさせていた。

『マッカートニー 3,2,1』日本初独占配信

ポール・マッカートニーとスーパープロデューサーのリック・ルービンという二人のレジェンドが、音楽の歴史について語る全6話の対談シリーズ。世界に大きな影響を与えたビートルズとの当時の仕事や、50年以上にわたるソロ活動、2人の個人的な関係などを語る貴重な映像。



■12月29日(水)

『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』日本初独占配信

『スター・ウォーズ』史上最強の賞金稼ぎボバ・フェットを主人公に、これまで謎に満ち溢れていた彼の数々の真実が明かされる、全7話のオリジナルドラマシリーズ。死んだはずの最強の賞金稼ぎボバ・フェットは、何故生きていたのか―? 新たなる相棒である暗殺者フェネック・シャンドと挑む新たなミッションとは―?新たな冒険が待ち受ける。



■12月31日(金)

『ザ・レスキュー タイ洞窟救出の奇跡』日本初独占配信

2018年に起きた、タイ北部の水没した洞窟の奥深くから12人の少年とコーチを助け出した奇跡の救出活動を記録したドキュメンタリー。豊富な未公開資料と独占インタビューを駆使して、危険を伴う救出活動を成功させた洞窟探検のエキスパートたちの、大胆な活動を鮮明に映し出す。

