¡Ö¸µ¤«¤é¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×Ì¡²è²È¤¬È¯Ã£¾ã³²¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÍýÍ³¡ÖÀ³Ê¤À¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤ºÆÀ¤é¤ì¤¿°Â¿´
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¡²è²È¡¦¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¦@yumenonohibi¡Ë¡£ºÇ¶á¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ã£¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«ÀÕ¤·Â³¤±¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¸ÆµÛ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¡²èÁ´ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡£È¯Ã£¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¸¤¤Å¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤äÍî¤Á¹þ¤ß´¶¤¸¡¢ÉÂ±¡¤Ø»ä¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢¤Ä¤¤¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½ÐÀè¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á½Ð¤·Ëº¤ì¤ë¡£´Á»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ä¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÀ¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÔÅÐ¹»¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îº¤Æñ¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄøÅÙÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤À¤±¤«¤â¡×¡£³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·È¯Ã£¾ã³²¤ÎÀìÌçÉÂ±¡¤Ï¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤â¼õ¿Ç´õË¾¼Ô¤¬Âçµó¤·¤ÆË¬¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤òµ¿¤¤ÁêÃÌ¤·¤¿°å»Õ¤«¤é¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤¿¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¦¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¦¤Ä¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¿´¤ÎÉÔÄ´¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ä¤¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢°ÊÁ°¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¾ã³²¡×¡Ö¤¦¤Ä¾õÂÖ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤¬¸«¤»¤¿Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þÅêÌô¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¡¢¼ç¼£°å¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÀìÌçÉÂ±¡°¸¤Æ¤Ë¡¢¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¿ÇÅöÆü¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¸°éÎò¤äÉÂÎò¡¢Æü¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÇÃÇ¤Ïº£ÅÙ¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡×¡£¤½¤¦Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ë¡¢°å»Õ¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ÄADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×
²¿¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤È¸«È´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä³ÎÄê¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢µÞÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡¢¾×·â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸µ¤«¤é°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£ÉÂ±¡¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤êÆÀ¿´¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡½¡½¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È°ÂÅÈ´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÀ¤Î¤¤¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤È½ä¤ê¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹Ô°Ù¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¹þ¤à¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤Ï¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¤¡¢¼ç¼£°å¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¡¢°å»Õ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ÉÂ±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¡¢ÀèÀ¸¤È¤âÁêÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡þ¤æ¤á¤Î¡§¥Þ¥ó¥¬²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿´¤òÉÂ¤ó¤ÀÉã¡¢¿À¤µ¤Þ¤ò¿®¤¸¤ëÊì¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¿²¤ë¤³¤È¡£