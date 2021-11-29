ドニー・イェン×ニコラス・ツェー、燃えるふたりが激突する 映画『レイジング・ファイア』新場面写真＆ムービングポスターを解禁
12月24日（金）公開の映画『レイジング・ファイア』から、新たな場面写真とムービングポスタービジュアルが解禁された。映画『レイジング・ファイア』は、『イップ・マン』シリーズや『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、『トリプルＸ：再起動』などで知られ、「宇宙最強」の異名を持つドニー・イェンと、『孫文の義士団』『密告・者』『かちこみ!ドラゴン・タイガー・ゲート』などのニコラス・ツェーがW主演を果たした映画だ。メガホンをとったのは、『香港国際警/NEW POLICE STORY』や『新少林寺/SHAOLIN』『レクイエム 最後の銃弾』などで知られ、本作が遺作となったベニー・チャン監督。また、ドニー・イェンはプロデューサーも兼任しており、スタント・コーディネーターで『るろうに剣心』シリーズの谷垣健治氏が参加。中国で公開された本作は興収220億円を突破し、香港映画歴代1位の興行成績を記録している。
劇中で描かれるのは、ドニー・イェン演じる刑事・チョン警部と、彼を師のように慕っていた元警官・ンゴウの物語。チョン警部は、何年も追い続けた極悪犯・ウォンの薬物取引に踏み込むことに。ところが、直前になってチョンのチームは作戦から外され、何者かが捜査官たちをウォンの一味もろとも惨殺する。捜査線上に浮かび上がったのは、元エリート警察官で、チョンを師のように慕っていたンゴウと彼の元部下たち。ンゴウは4年前のある出来事をきっかけにチョンと袂を分かち、復讐心から恐るべき計画を企てていた。
（C）Emperor Film Production Company Limited Tencent Pictures Culture Media Company Limited Super Bullet Pictures Limited ALL RIGHTS RESERVED
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解禁された場面写真は、正義に燃えるチョン警部（ドニー・イェン）と、復讐に燃える元警官ンゴウ（ニコラス・ツェー）の姿をとらえたもの。ふたりの運命を分かったある事件の場面や激しい肉弾戦など、様々な場面11点が公開されている。
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また、ムービングポスターでは、ドニー・イェンとニコラス・ツェーが怒りの炎を燃やす姿がモチーフとなっている。
『レイジング・ファイア』は12月24日（金）TOHOシネマズ日比谷他 全国公開。