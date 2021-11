11月22日(月)に発売された農業体験ゲーム『ファーミングシミュレーター 22』が大きな人気を集めている。PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)に向けて展開されている同作だが、Steam版においては他のビッグタイトルの週間売上をしのぎ、一躍セールストップに踊り出るなど好調な出だしを示しているようだ。

Farming Simulator has more players than Battlefield. pic.twitter.com/zQKZvvrIbv