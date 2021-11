恋愛は時に判断力を鈍らせてしまうのかもしれない。海外には、好きになった女性のため違法な手段で金を手に入れ渡した男がいる。

​>>愛人の遺体を道端に捨てた48歳の男が逮捕 死因は「性行為後に病気で突然死亡した」と主張<<​​​

オーストラリア・ビクトリア州で、好きになった女性のために横領を繰り返し、女性に大金を渡した罪に問われた49歳男の裁判で、刑が言い渡されたと海外ニュースサイト『The Age』と『Daily Mail Online』、『The Daily Star』などが11月17日までに報じた。

報道によると、男は建設会社で経理の責任者として働いていたという。男は離婚をした直後の2011年頃、売春婦として働いている女性に出会い、好きになったという。女性の年齢や、出会ったきっかけは不明である。また男は女性に恋愛感情を持っていたものの、男と女性が交際をしていたのかは明かされていない。

男が女性に恋愛感情を持った後、女性は男に「自分は元同居人の多額の借金を背負わされている。元同居人は国から逃亡していて自分の家族も脅されている。だから自分は売春婦として働かなければならない」と話したそうだ。男は話を聞いて、女性に金銭を渡すことを決意。男は経理の責任者という会社での立場を利用し、2012年3月から2013年5月までの間に合計で36回の架空の請求書を発行するなどし、合計83万8780オーストラリアドル(約7000万円)を横領したという。

男は横領した金を一銭も受け取らず全て女性の口座に振り込んだ。5回ほどに分けて振り込まれたが、横領の手口が複雑で完璧に資金洗浄されていたため、男の犯罪は約3年後の2015年頃まで気づかれなかったという。その後、犯罪が明るみになり男は逮捕された。同時に女性が借金を背負わされていたことはうそである可能性があることも明らかになったという。

逮捕当時、警察が「女性が借金を背負わされている事実はなくうそだった可能性がある」と男に伝えたが、男は詐欺ではないと否定し、「私は彼女を救いたかった。私は彼女を愛している」と話したそうだ。

11月17日に男の裁判が行われ、男には1年4カ月の刑務所行きの刑が言い渡されたという。裁判官は男が一銭も金銭を受け取らず、全てを女性に渡していたことを認めた上で、男に対し「あなたはだまされやすかった」と話したそうだ。その一方で「あなたの行為は重大な犯罪であり、財務管理の知識を利用したことは悪質だ」と伝えたという。

男は横領した金銭のうち、60万オーストラリアドル(約4900万円)をすでに会社に返済している。10万オーストラリアドル(約800万円)は男が支払い、50万オーストラリアドル(約4100万円)は男の母親が支払った。なお、金銭を受け取った女性が罪に問われたという情報は24日までにない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「男は金銭を全く受け取っていないあたり、本当に女性のためだけにやったのだろう」「ある意味男性も被害者」「普通ならおかしいと思うはずなのに男は素直な性格だったのだろう」「女性に情があったとはいえ、大きな犯罪。どんなことも言い訳にならない」「女性も罪に問われるべき」などの声が挙がっていた。

男に同情する声も少なくはなかったが、男の罪は決して軽いとはいえないだろう。

記事内の引用について「Court hears man fell for sex worker, stole $800k to pay off her debt」(The Age)よりhttps://www.theage.com.au/national/victoria/court-hears-man-fell-for-sex-worker-stole-800k-to-pay-off-her-debt-20211103-p595ng.html「'Gullible and stupid' man, 49, who stole more than $800,000 from his employer to give to a prostitute after he became infatuated with her when his marriage ended is jailed」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-10211269/Rukesh-Sadhai-49-jailed-stealing-800-000-employer-prostitute.html「Loved-up punter stole £433k from employer to give to prostitute he obsessed over」(The Daily Star)よりhttps://www.dailystar.co.uk/news/world-news/loved-up-punter-stole-433k-25484495