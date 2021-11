【放送】アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』お休みの週にランクインした2作品は？

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。11月15日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL』(NBC)

2.『FOX+NFLN THU NT FOOTBALL』(FOX)

3.『THE OT』(FOX)

4.『SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK』(NBC)

5.『FOX+NFLN THU NT PRE-KICK』(FOX)

6.『FOOTBALL NT AMERICA PT 3』(NBC)

7.『FBI:特別捜査班』(CBS)

8. 『60 MINUTES』(CBS)

9.『20/20-FRI』(ABC)

10.『ヤング・シェルドン』(CBS)

いつもドラマ部門のトップに君臨している『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』は、この週と次週は放送がお休みに。代わってトップになったのは、全体の7位につけた『FBI:特別捜査班』。第7話「Gone Baby Gone(原題)」はレーティング4.6、視聴者数761万人と、シーズン4が始まってから最も良い結果に。この勢いに乗りたいところだが、次回の放送は2週空いて12月7日(火)となっており、『NCIS』同様、放送再開後のデータがどうなるのか注目だ。

Young Sheldon(@youngsheldoncbs)がシェアした投稿

次いでドラマでトップ10入りしたのはシーズン5が放送中の『ヤング・シェルドン』。11月18日(木)の第7話「An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel(原題)」のレーティング4.2、視聴者数695万人という結果は、シーズンを通してみると平均的ではあるが、不動の人気ドラマ『NCIS』が不在のためか圏外から10位に滑り込んでいる。本作も、次回の放送は1週空いて12月2日(木)となっている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ヤング・シェルドン』公式Instagram(@youngsheldoncbs)より