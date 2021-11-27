¼ê½Ñ¥ß¥¹¤Çº¸¿ÕÂ¡Á´Å¦¡¡10Ê¬¤Î1ÀÚ½üÍ½Äê¤¬¡ÄÊ¼¸Ë¸©Î©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï26Æü¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤Î¸©Î©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿50ÂåÃËÀ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¸í¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀÚ½ü¤·¡¢ºÆ¼ê½Ñ¤Çº¸¿ÕÂ¡¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼¹Åá°å¤¬ÀÚ½ü¤¹¤ë¤¬¤ó¤ÎÉô°Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¸©¤ÏÃËÀ¤ËÂ»³²Çå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¡£
¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤ëÁ±°Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¤Î¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ç³«Ê¢¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥³¡¼¤Ç¾ì½ê¤òÃµ¤Ã¤¿¼¹Åá°å¤¬²èÌÌ¤ÎÈ¿Å¾¤Ëµ¤¤Å¤«¤º·ò¹¯¤ÊÉôÊ¬¤ò¸í¤Ã¤ÆÀÚ½ü¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÚ½üÉô°Ì¤Î¼ðáç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê½ç¤À¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È30Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¼ê½Ñ¤òÂ³¹Ô¤·¡¢½Ñ¸å¤Ë¥ß¥¹¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ïº¸¿ÕÂ¡¤Î10Ê¬¤Î1¤òÅ¦½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¼ê½Ñ¤ÇÁ´Å¦½Ð¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÂà±¡¤·¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¬ÌÚæâ¡¦¸©ÉÂ±¡»ö¶ÈÉû´ÉÍý¼Ô¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ú°æ¾å¸µ¹¨¡Û