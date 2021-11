パワフルな歌声で世界中を魅了する、歌手のジェシー・J(33歳)。そんな彼女は先日、コンサート前日に流産したことを自身のInstagramで告白。彼女のもとには、多くの人からメッセージが届いている。

11月24日(現地時間)、流産したことをInstagramで明かしたジェシー・J。3度目となる超音波検査をしたところ、赤ちゃんの心拍か確認されなかったという。

またジェシー・Jは、周りの人々やSNS上の人々からたくさんのサポートを受けたとも語った。

そして同じ経験をした多くの女性との繋がりを感じる一方で、流産の経験は「世界で最も孤独な気持ち」とも綴った。

.@JessieJ discusses her heartbreaking miscarriage for the first time onstage at @TheHotelCafe last night 💔(1/2) pic.twitter.com/S90JWisMtR