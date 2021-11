ヒラリー・ダフ『ママ恋』スピンオフ、『SATC』キム・キャトラルとの共演に大興奮

運命の女性と恋に落ちるまでの長く険しい道のりをユーモアたっぷりに描いた米CBSの大人気シットコム『ママと恋に落ちるまで』(以下『ママ恋』)のスピンオフ『How I Met Your Father(原題)』で主演を務めるヒラリー・ダフが、本作で『SEX AND THE CITY』のサマンサ役で知られるキム・キャトラルと共演できることに喜びを爆発させている。米ET Onlineが伝えた。

『パパと恋に落ちるまで』という邦題になりそうな米Huluによるスピンオフ『How I Met Your Father』は、ヒラリー演じる主人公ソフィーが、自分の息子に父親との出会いを語りながら二人のラブストーリーが描かれる。この作品で、キムは未来のソフィーを演じることになるという。

私生活では3人の子を持つ母であるヒラリーは、慈善団体「Baby2Baby」(貧しい暮らしをしている人たちへ子どものおむつや衣類など生活必需品の提供を行なっている)の10周年記念イベントに出席。ETのインタビューに応じた彼女は、「おむつやミルク、消耗品など、赤ちゃんに必要なものを必ずしも用意できない環境に置かれている人がいることは、本当に理解できません」とコメントし、この活動へのサポートに気持ちを寄せている姿を見せた。

このインタビューの中で現在撮影中の『How I Met Your Father』についても言及し、「11週間毎日仕事をしているのに、彼女(キム)が撮影した日は私は休みだったの! "(休みでも)行くから!"と思ったくらい。一緒のシーンがないからって仲間はずれにしないで欲しいって感じよ」とコメント。「彼女は(同じ役の)未来を演じていて、ただただ素晴らしい。本当に信じられないほど。彼女が話していると、無意識に聞き入ってしまうと思う」とキムを称賛した。

ヒラリーはキムと一緒に仕事できる日を楽しみにしており、「強さがあるけど、とても親切で、とても温かい人。だから私は彼女がこの作品に参加してくれることが心から嬉しい。とても素敵な作品で誇りに思っているし、キムのような人が足を踏み入れてくれたことを嬉しく思っている」 と気持ちを述べている。

また、同一のキャラクターを演じるキムについては「実は、私たちは似ているって思った」と話しており、「今までそんなふうに思ったことはなかったけど、現場に入ってみたらそう見えて。視聴者にもそう思ってもらえることを願っているわ」と語った。

スピンオフ『How I Met Your Father』は、2022年1月18日より米Huluにて配信。(海外ドラマNAVI)



Photo:

ヒラリー・ダフ©FAM020/FAMOUS

キム・キャトラル©A.KNOTH/BABIRAD/FAMOUS