『SATC』続編『And Just Like That...』、U-NEXTで独占見放題配信が決定！

世界中で大ヒットした米HBOの『セックス・アンド・ザ・シティ』。その続編となる『And Just Like That...(原題)』が12月9日より本国で配信スタートとなるが、日本でもこの冬、U-NEXTにて見放題独占配信されることが明らかになった。

ニューヨーク・マンハッタンを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、瞬く間に世界中の女性たちの共感を集めた伝説的ヒットシリーズ。

炸裂する恋愛やセックスにまつわる本音と同時に、ファンを魅了したのは何といってもファッション。マノロ・ブラニクの靴やネーム・ネックレスなど、数多くのファッション・アイテムが大流行し、シリーズは世界中で社会現象に。エミー賞に50回以上ノミネート、コメディ部門作品賞、主演女優賞(サラ・ジェシカ・パーカー)、助演女優賞(シンシア・ニクソン)、衣装賞受賞など数多くの受賞歴を誇り、全6シーズン放送後も映画が2作が公開、日本でも2000年の放送以降多くのファンを魅了し続けている。

待望の続編となる『And Just Like That...(原題)』は、50代になったキャリー(サラ)、ミランダ(シンシア)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)たちの友情を描く。結婚、出産、キャリア...それぞれが人生の歩みを進める現在の彼女たちは、どのように年を重ね、ニューヨークでどのような日々を送っているのか?



映像にはミスター・ビッグ(クリス・ノース『グッド・ワイフ』)、シャーロットの夫ハリー(エヴァン・ハンドラー『カリフォルニケーション』)、ミランダの夫スティーヴ(デヴィッド・エイゲンバーグ『シカゴ・ファイア』)、シャーロットの親友アンソニー(マリオ・カントーネ『おしゃれ探偵のミステリーファイル』)らが登場! そして今年9月にこの世を去ったウィリー・ガーソン(キャリーの親友スタンフォード役)の姿も...。

新しいキャラクターとして登場するサラ・ラミレス(『グレイズ・アナトミー』)、サリタ・チョウドリー(『ブラインドスポット タトゥーの女』)らに加え、一瞬窓際に映ったのはナターシャ(ブリジット・モイナハン『ジョン・ウィック』)!? 最後は、「新たな章がはじまる」という一言で締めくくられている。

『And Just Like That...(原題)』は今冬、U-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)

