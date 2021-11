「SEX AND THE CITY」(セックス・アンド・ザ・シティ)の続編ドラマ「アンド・ジャスト・ライク・ザット…(原題) / And Just Like That...」が、今冬よりU-NEXTにて見放題で独占配信されることが明らかになった。あわせてティザー予告も公開された。

「SEX AND THE CITY」シリーズは、ニューヨークに住む女性たちの恋愛事情を赤裸々に描き大ヒットした。本作は、シーズン6の放送終了から17年、映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年ぶりの続編となる。おなじみのニューヨークを舞台に、キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の人生と友情が描かれる。Mr.ビッグ役のクリス・ノースをはじめ、スティーヴ役のデヴィッド・エイゲンバーグ、ハリー役のエヴァン・ハンドラー、アンソニー役のマリオ・カントーネらが続投する。サマンサ役のキム・キャトラルは出演しない。

公開された映像は、キャリー、ミランダ、シャーロットの3人が、「お席の準備ができました」と声を掛けられて振り向くシーンから始まり、ゴージャスなファッションや仲間たちとの楽しそうなやり取りが映し出される。また、今年9月に57歳で死去した、キャリーの親友スタンフォード役のウィリー・ガーソンさんの姿も見ることができる。最後に「新しい章が始まる」というキャリーの言葉で締めくくられ、新たな物語の始まりに期待がふくらむ内容になっている。(今井優)