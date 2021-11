InstagramやYouTubeでは、TikTokのようにショートビデオを縦方向のフィードで表示していますが、Spotifyも同様の機能のテストをモバイル版アプリにおいて開始したと報じられています。この新機能は、ミュージックビデオを縦方向のフィードで表示し、ユーザーは上下にスクロールして見ていくことでお気に入りのビデオを見つけられるというものです。

この新機能を初めて指摘したのはクリス・メッシーナ氏で、TestFlightで公開されているiOS版Spotifyアプリのベータ版においてこの機能を見つけたとのことです。メッシーナ氏のTwitterによると、この新機能は「Discover」と呼ばれており、タブバーには新たに「Discover」のアイコンが追加され、アイコンをタップするとビデオのフィードが表示されます。



さらに、気に入った曲を「いいね!」できるハートアイコンや、その曲の情報を確認するための3つの点のアイコンも備えられています。また同氏は、この機能について、アーティストが自分の曲のショートビデオを作成できるSpotifyの既存機能「Canvas」のフォーマットを活用しているのではないかと考えているようです。



Canvasは2019年に広く導入された、アーティストがSpotifyアプリで音楽に合わせた動画を作成できる機能です。この機能は、ユーザーからの評価が分かれていました。音楽を聴くときには静的なアルバムアートだけが表示される方が好きだという意見や、動画とそのループイメージが気になるという声が挙がる一方で、この機能を気に入っているというユーザーもいます。



Spotifyは、新機能についての詳細を明らかにしていませんが、同社は声明の中で、縦方向のビデオフィードのアイディアを試していることは認めています。とはいえ現時点では、この新機能がSpotifyの全ユーザーに提供されるかどうかは不明です。



Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021