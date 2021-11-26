¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅºÓÇÛ¤Ë¶Ï¤«¤Ê¥º¥ì¡© ¡ÖÌÂ¤¤¤ò¤¢¤Þ¤ê»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡×
¢¡ ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2021¡×¤ÎÂè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢·èÃå¤Ï¿À¸Í¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤¹Âè6Àï°Ê¹ß¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¼ººö¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢º¸¤ÎT¡Ý²¬ÅÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸ÏÓ¤ÎÅÄ¸ýÎïÅÍ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤â¡¢±¦°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Æ»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÐ»³ÂÙÃÕ¤¬3ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î2¼ºÅÀ¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÆâÀîÀ»°ì¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤âÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢Â³¤¯8²óÉ½¤Ë¤âÆó»à¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í¤Î3¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¥Þ¥¯¥¬¥Õ¤¬9²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚË¤µ¤ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅÄ¸ý¤¬Æ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤äÆâÀî¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÀï¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤À¤¹¤È¡¢»Ø´ø´±¤¬ÌÂ¤¤½Ð¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤ò¤¢¤Þ¤ê»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2021¡Ù