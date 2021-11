第64回グラミー賞のノミネーションが発表になり、BTSが2年連続で最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)にノミネートされた。日本時間2022年2月1日に開催される授賞式で念願の初受賞を目指す。

【写真】BTSが2年連続! 『第64回グラミー賞』ノミネートアーティストたち

音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。第64回となる今回、アメリカン・ミュージック・アワード2021で3冠に輝いたBTSに注目が集まるほか、オリヴィア・ロドリゴが最優秀新人賞を含む主要4部門すべてにノミネートされ、ビリー・アイリッシュに続き、新人アーティストの4冠となるか期待が高まる。

最多ノミネートはジョン・バティステの11部門。日本でも人気を博すジャスティン・ビーバーは主要3部門を含む8部門、ビリー・アイリッシュは主要3部門を含む7部門にノミネートされている。

日本人では、藤村実穂子がコーラスマスターとして参加している「マーラー交響曲第8番『千人の交響曲』」が最優秀クラシック合唱に、チェロ奏者の松本エルが参加しているアルバム「Mythologies」がクラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバムにノミネート。そのほか、最優秀プロデューサー(クラシック) にノミネートされたデーヴィッド・フロストが手掛けたアルバム「Mon Ami, Mon Amour」には、ピアニスト・児玉麻里が参加している。

さらに、エンジニアのミキ・ツツミが参加しているH.E.R.のアルバム「Back Of My Mind」と、エンジニアのシン・カミヤマが参加しているカニエ・ウェストのアルバム「Donda」が主要4部門内の「年間最優秀アルバム」にノミネートされた。

なお今回は、主要4部門のノミネート数が8から10ノミネートとなっている。

第64回グラミー賞主要4部門のノミネートアーティストは以下の通り。

<年間最優秀レコード賞>

I Still Have Faith In You/アバ

Freedom/ジョン・バティステ

I Get A Kick Out Of You/トニー・ベネット & レディー・ガガ

Peaches/ジャスティン・ビーバーFeaturing ダニエル・シーザー & ギヴィオン

Right On Time/ブランディ・カーライル

Kiss Me More/ドージャ・キャット Featuring シザ

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Montero(Call Me By Your Name)/リル・ナズ・X

drivers license/オリヴィア・ロドリゴ

Leave The Door Open/シルク・ソニック

<年間最優秀アルバム賞>

We Are/ジョン・バティステ

Love For Sale/トニー・ベネット & レディー・ガガ

Justice (Triple Chucks Deluxe)/ジャスティン・ビーバー

Planet Her (Deluxe)/ドージャ・キャット

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Back Of My Mind/H.E.R.

Montero/リル・ナズ・X

Sour/オリヴィア・ロドリゴ

Evermore/テイラー・スウィフト

Donda/カニエ・ウェスト

<年間最優秀楽曲賞>

Bad Habits/エド・シーラン

A Beautiful Noise/アリシア・キーズ & ブランディ・カーライル

drivers license/オリヴィア・ロドリゴ

Fight For You/H.E.R.

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Kiss Me More/ドージャ・キャット Featuring シザ

Leave The Door Open/シルク・ソニック

Montero (Call Me By Your Name)/リル・ナズ・X

Peaches/ジャスティン・ビーバーFeaturing ダニエル・シーザー & ギヴィオン

Right On Time/ブランディ・カーライル

<最優秀新人賞>

アルージ・アフタブ

ジミー・アレン

ベイビー・キーム

フィニアス

グラス・アニマルズ

ジャパニーズ・ブレックファスト

ザ・キッド・ラロイ

アーロ・パークス

オリヴィア・ロドリゴ

スウィーティー

第64回グラミー賞授賞式は、日本時間2022年2月1日に開催され、WOWOWにて独占生中継される。