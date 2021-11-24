『第64回グラミー賞』、BTSが2年連続のノミネート 来年2月の授賞式で初受賞なるか
第64回グラミー賞のノミネーションが発表になり、BTSが2年連続で最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）にノミネートされた。日本時間2022年2月1日に開催される授賞式で念願の初受賞を目指す。
【写真】BTSが2年連続！ 『第64回グラミー賞』ノミネートアーティストたち
音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。第64回となる今回、アメリカン・ミュージック・アワード2021で3冠に輝いたBTSに注目が集まるほか、オリヴィア・ロドリゴが最優秀新人賞を含む主要4部門すべてにノミネートされ、ビリー・アイリッシュに続き、新人アーティストの4冠となるか期待が高まる。
最多ノミネートはジョン・バティステの11部門。日本でも人気を博すジャスティン・ビーバーは主要3部門を含む8部門、ビリー・アイリッシュは主要3部門を含む7部門にノミネートされている。
日本人では、藤村実穂子がコーラスマスターとして参加している「マーラー交響曲第8番『千人の交響曲』」が最優秀クラシック合唱に、チェロ奏者の松本エルが参加しているアルバム「Mythologies」がクラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバムにノミネート。そのほか、最優秀プロデューサー（クラシック） にノミネートされたデーヴィッド・フロストが手掛けたアルバム「Mon Ami， Mon Amour」には、ピアニスト・児玉麻里が参加している。
さらに、エンジニアのミキ・ツツミが参加しているH.E.R.のアルバム「Back Of My Mind」と、エンジニアのシン・カミヤマが参加しているカニエ・ウェストのアルバム「Donda」が主要4部門内の「年間最優秀アルバム」にノミネートされた。
なお今回は、主要4部門のノミネート数が8から10ノミネートとなっている。
第64回グラミー賞主要4部門のノミネートアーティストは以下の通り。
＜年間最優秀レコード賞＞
I Still Have Faith In You／アバ
Freedom／ジョン・バティステ
I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Peaches／ジャスティン・ビーバーFeaturing ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
＜年間最優秀アルバム賞＞
We Are／ジョン・バティステ
Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Justice （Triple Chucks Deluxe）／ジャスティン・ビーバー
Planet Her （Deluxe）／ドージャ・キャット
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Back Of My Mind／H.E.R.
Montero／リル・ナズ・X
Sour／オリヴィア・ロドリゴ
Evermore／テイラー・スウィフト
Donda／カニエ・ウェスト
＜年間最優秀楽曲賞＞
Bad Habits／エド・シーラン
A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Fight For You／H.E.R.
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
Montero （Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
Peaches／ジャスティン・ビーバーFeaturing ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
＜最優秀新人賞＞
アルージ・アフタブ
ジミー・アレン
ベイビー・キーム
フィニアス
グラス・アニマルズ
ジャパニーズ・ブレックファスト
ザ・キッド・ラロイ
アーロ・パークス
オリヴィア・ロドリゴ
スウィーティー