【Huluランキング】『クリマイ』あの人の主演作が首位返り咲き（11月16日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、11月10日(水)から16日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

2.『真犯人フラグ』

3.『「鬼滅の刃」無限列車編』

4.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

5.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

6.『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』

7.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

8.『名探偵コナン』

9.『有吉の壁』

10.『しゃべくり007』

海外ドラマ作品トップ10

1.『S.W.A.T.』

2.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

3.『4400 未知からの生還者』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『シカゴ P.D.』

6.『シカゴ・メッド』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『アフェア 情事の行方』

9.『ビッグバン・セオリー』

10.『Hawaii Five-0』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

2.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

3.『古代の宇宙人』

4.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』

5.『億万長者と玉の輿 〜セレブ妻は楽じゃない〜』

6.『The First 48時間 −決定的証拠を探せ!−』

7.『ブリティッシュ ベイクオフ』

8.『人類滅亡 −LIFE AFTER PEOPLE−』

9.『W・シャトナーの世界の怪奇現象』

10.『氷点下で生きるということ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『コッパダン 〜恋する仲人〜』

2.『百年の花嫁』

3.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

4.『7級公務員』

5.『カンテク 〜運命の愛〜』

6.『ドクター探偵』

7.『トップマネジメント』

8.『真心が届く 〜僕とスターのオフィス・ラブ!?〜』

9.『親愛なる判事様』

10.『陳情令』

総合部門では、3週連続で『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』が1位を獲得。同作のスピンオフとなるHuluオリジナルストーリー『黒川森生、アルバイト探してますっ!』は11月10日より順次配信中だ。杉野遥亮演じるヤンキーの黒川森生が仲間たちとアルバイトに励んだ過去を回想し、杉咲花演じる赤座ユキコへの想いを深めていくストーリー。

海外ドラマ部門では、米CBSのアクションドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』でデレク・モーガンを演じたシェマー・ムーアが主演を務めている。

10月中旬からトップ10常連となっている刑事ドラマ『シカゴ・ファイア』も配信中。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、2週連続で『ハリー・ポッターと魔法の歴史』がトップをキープ! 一方、前週2位の『W・シャトナーの世界の怪奇現象』は9位へ陥落。『スター・トレック』シリーズのカーク船長でおなじみのウィリアム・シャトナーが、人類の謎とされてきた数々のミステリーにメスを入れる。

アジアドラマ部門の1位は、前週に引き続いてロマンス時代劇『コッパダン 〜恋する仲人〜』。身分や家柄、年齢に合わせて顔を見たこともない相手と添い遂げなければならなかった朝鮮時代を舞台に、運命に逆らいロマンに命を懸ける若者たちを描く。

前週2位の『ドクター探偵』は6位にランクダウン。実話を元に描かれる医療捜査ドラマで、疫学調査に天才的な能力を持つ産業医のト・ジュンウン(パク・ジニ)が、企業の労災隠蔽を次々と暴いていく。ジュンウンの相棒となる同僚ホ・ミンギ(ポン・テギュ)との掛け合いも見どころだ。(海外ドラマNAVI)

