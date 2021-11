日本時間11月24日(水)、「第64回グラミー賞」におけるノミネート作品の一覧が発表された。毎年アメリカの「ザ・レコーディング・アカデミー」が主催し、世界でもっとも権威ある音楽賞のひとつとして多くの注目を集める今回のアワードには、ゲーム業界から『星のカービィ』シリーズにちなんだ楽曲が選出されている。

OH WOW GRAMMY NOM!! 😨🏆 Thank you so much to anybody who’s ever listened to or contributed to @the8bitbigband !! Couldn’t have done it without all of you!!! pic.twitter.com/c3weSbadTE