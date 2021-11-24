°æ¾å¿¿±û¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¶¦±é¤òµö¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¤Ï ¾¾½á¤È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇË¶É¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆó·î¤Î¾¡¼Ô-ÀäÂÐ¹ç³Ê¤Î¶µ¼¼-¡×¤ÎÂè6ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï8.8%(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è)¤òµÏ¿¡£½é²ó¤«¤é¤Þ¤À2¥±¥¿Ä¶¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¹âÀ¥»ÖÈÁ¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï²Ý¶â¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¡¢Ìø³Ú±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼½Î¹Ö»Õ¡¦¹õÌÚÂ¢¿Í¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜÍè¤ÏºòÇ¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î´ü¤Ë±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡>>¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¡Ù¡¢ÏÆ¤¬´Å¤¤?¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ê¤éÉÃ¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö·ä¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¡×µ¿Ìä¤ÎÀ¼<<
¡¡¡ÖÌø³Ú¤Ï¤«¤Ê¤êØá°Í·¿¤ÎÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¹õÌÚ¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¼çÌòµé¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿°æ¾å¿¿±û¡¢¤Û¤«¤Ë¤ÏÉñÂæ·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡¢±Ç²è¤Ç¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿±éµ»¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÂíÆâ¸øÈþ¡¢Âç¸æ½ê¡¦´ßÉô°ìÆÁ¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢¤«¤Ê¤êÀÖÍç¡¹¤Ë¤ª¼õ¸³¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤ª¼õ¸³Ä©Àï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤ÏÉ¬¸«¡Ù¤È¡¢ÀìÌç²È¤âÂÀ¸ÝÈ½¤À¤Ã¤¿¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡º£ºî¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°æ¾å¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£°æ¾å¤Ï2ÈÖ¼ê¤À¤¬¡¢3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹õÌÚ¤Î½Î¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë½Î¤Î¹Ö»ÕÌò¤ÇNEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö°æ¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢14Ç¯¤ËÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¼«¼Ò¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¸òºÝÃæ¤Î½÷Í¥¤ò¼«¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¶¦±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¸µV6¡¦¿¹ÅÄ¹ä¤ÎºÊ¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤Ë¤µ¤¨¤½¤Îà¥ë¡¼¥ëá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×(Ê¸·Ý½Õ½©)¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë°æ¾å¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÃÆ£¤Ï¼ç±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¾¾½á¤Ïº£²Æ¡¢ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÂÚºß¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏÏ¢¥É¥é¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÏÂç²Ï¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë°æ¾å¤È¤ÏÇË¶É¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¡¡¡¡°æ¾å¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£