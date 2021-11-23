½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¹ðÈ¯¡¢¡Ö°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¡Ê¹¹¿·¡ËÃæ¹ñ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î×Å¿ã¡ÊPeng Shuai¡ËÁª¼ê¤¬Á°Éû¼óÁê¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢×ÅÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¡Ö°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¡ÊThe Championships Wimbledon¡Ë¤ÈÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊFrench Open¡Ë¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë×ÅÁª¼ê¤Ï¡¢Ä¥¹âÎï¡ÊZhang Gaoli¡ËÁ°Éû¼óÁê¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2½µ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢21Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¹ðÈ¯¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡×ÅÁª¼ê¤ÎÌäÂê¤¬¡¢ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿³°Ì³¾Ê¤ÎìäÎ©·ø¡ÊZhao Lijian¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬¸Î°Õ¤Ë¡¢°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ØÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£ÌäÂê¤òÀ¯¼£²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î³°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËìäÊóÆ»´±¤Ï¡¢×ÅÁª¼ê¤¬¡ÖºÇ¶áÊ£¿ô¤Î¸øÅª¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊThomas Bach¡Ë²ñÄ¹¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢³§ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÊóÆ»´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢×ÅÁª¼ê¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¯¤·¤¿ºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¡¢×ÅÁª¼ê¤Î¾ÃÂ©¤È°ÂÈÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¸òÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ°ìÀÚ±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¡¢IOC²ñÄ¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¡Ö¸µµ¤¤ÇÌµ»ö¡×
¡¦ÉÔÌÀ¤ÎÃæ¹ñ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ ¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤¬¼Ì¿¿¸ø³«
¡¦ÉÔÌÀ¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿·Æ°²è¸ø³« WTA¤Ï¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×